شكرا لقرائتكم خبر عن التعرق المفرط .. تعرف على الأسباب والأعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك الكثير من الأشخاص الذين يتعرقون أكثر من المعتاد، فقد يعاني البعض من مشكلة التعرق طوال الوقت، وهذه حالة تسمى فرط التعرق.يمكن أن يؤدي التعرق المفرط إلى الإحراج في المجموعات الاجتماعية لأن العرق قد يقطر من يديك وملابسك، ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" فإن أكثر أجزاء الجسم نشاطًا لفرط التعرق هي الإبط واليدين والقدمين، وتبدأ هذه الحالة في الغالب في التطور في سن المراهقة. يمكن أن يؤدي التوتر إلى تفاقم هذه الحالة.

أسباب فرط التعرق

في فرط التعرق البؤري الأساسي، تصبح الأعصاب التي يجب أن تشير إلى الغدد العرقية لديك مفرطة النشاط. قد لا يكون هناك دور لأي نشاط بدني ، ولكن قد تتعرق قدميك وراحتك. لا يوجد سبب طبي وراء فرط التعرق. فيما يلي بعض الأسباب الأخرى للتعرق المفرط:

1. تاريخ العائلة

في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون التعرق المفرط مشكلة وراثية أيضًا، يمكن أن يصبح تاريخ عائلتك سببًا لفرط التعرق.

2. انخفاض مستويات السكر في الدم

عندما ينخفض ​​مستوى السكر في الدم ، يميل جسمك إلى إفراز الكثير من الأدرينالين، ويمكن أن يصبح اندفاع الأدرينالين أيضًا سببًا لفرط التعرق، وبمجرد عودة المستوى إلى طبيعته ، سيتوقف التعرق تلقائيًا.

3. النوبة القلبية

يمكن أن تؤدي النوبة القلبية أيضًا إلى إفراز الكثير من العرق من جسمك. يتعرق جسمك كثيرًا للحفاظ على انخفاض درجة الحرارة، إذا كنت تعاني من نوبة قلبية. يمكن أن يصبح أيضًا سببًا للتعرق المفرط.

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4. اضطراب الجهاز العصبي

عندما ترتفع درجة حرارة الجسم ، يحفز الجهاز العصبي الغدد العرقية مما يؤدي إلى كمية غير طبيعية من التعرق، وقد يحدث على راحة يدك ويجب السيطرة عليه عن طريق التهدئة والاسترخاء.

بعض الأسباب الأخرى لفرط التعرق هي:

داء السكري

عدوى

السن يأس

غدة درقية

بعض أنواع السرطان

بدانة

حمل

القلق

أعراض فرط التعرق

يمكن أن يؤدي التعرق المفرط إلى إصابة جسمك بنوبات ضعيفة مرة واحدة على الأقل دون سبب واضح، ويمكن أن يجعلك التعرق الزائد يومًا بعد يوم تشعر بالتوتر والحرج في التجمعات الاجتماعية، و فيما يلي بعض الأعراض أو العلامات الأكثر شيوعًا لفرط التعرق:

الالتهابات الفطرية أو البكتيرية

التعرق الملحوظ

بلل القدمين واليدين

التعرق المتكرر

كيف وقف التعرق العصبي؟

يمكنك إجراء بعض التغييرات اليومية في نمط الحياة لوقف التعرق العصبي، فهناك علاجات طبيعية يمكنك القيام بها في المنزل ويمكن أن تكون الأدوية مفيدة أيضًا.

يجب أن تتجنب الملابس المصنوعة من النايلون والمواد الصناعية المستخدمة في الجوارب والأحذية والملابس.

يمكن أيضًا استخدام مضادات التعرق لمنع التعرق المفرط، إذا لم يتم الاعتناء به في الوقت المناسب ، يمكن أن يؤدي فرط التعرق إلى الإصابة بالعدوى والطفح الجلدي والثآليل ويمكن أن يعيق ثقتك بنفسك أيضًا، يمكنك دائمًا زيارة أخصائي الجلد للحصول على توصية العلاج.