شكرا لقرائتكم خبر عن دواء لالتهاب المفاصل يحسن فرص البقاء على قيد الحياة لمرضى حالات كورونا الخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن توسيليزوماب tocilizumab المضاد للالتهاب الذى يستخدم لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي يحسن البقاء على قيد الحياة في المرضى المصابين بمضاعفات خطيرة لفيروس كورونا، وقام باحثون أمريكيون بمستشفيات عديدة بأمريكا منها مستشفى برمجهام، بالتحقيق في آثار عقار tocilizumab المضاد للالتهابات على المرضى المصابين بفيروس كورونا.

ووفقا لموقع "ميديكال" فعلى عكس أدوية الستيرويدات، التي تثبط جهاز المناعة على نطاق أوسع، يثبط عقار التوسيليزوماب على وجه التحديد مستقبل السيتوكين المؤيد للالتهابات، IL-6.

ووجد الباحثون أنه عندما تم إعطاء عقار tocilizumab خلال اليومين الأولين من دخول وحدة العناية المركزة، كان هناك انخفاض نسبي بنسبة 30 % (وانخفاض مطلق بنسبة 10%) في معدل الوفيات مقارنة بالمرضى الذين لم يشمل علاجهم الاستخدام المبكر لدواء توسيليزوماب وتم نشر النتائج في JAMA Internal Medicine.

وقال ليف، كبير مؤلفي الدراسة: "لقد تم استخدام توسيليزوماب لعدة سنوات لعلاج حالة تعرف باسم متلازمة إطلاق السيتوكين، والتي يمكن ملاحظتها في مرضى السرطان الذين يتلقون أنواعًا معينة من العلاج المناعي".

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وأضاف أنه "في حالة انتشار COVID-19 ، لوحظ أن الكثير من حالات الإصابة بالأمراض والوفيات التي تحدث قد تكون بسبب استجابة الجسم الالتهابية للفيروس بدلاً من الفيروس نفسه."

تمت الموافقة حاليًا على الجسم المضاد أحادي النسيلة tocilizumab لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب الشرايين ذو الخلايا العملاقة، وهي حالة التهابية تصيب الأوعية الدموية الكبيرة.

منذ بداية الوباء ، تم إجراء العديد من الدراسات على التوسيليزوماب في أوروبا والصين، لكن لم يكن هناك دراسات بهذا الحجم أو الدقة.

استخدمت الدراسة متعددة المراكز البيانات المتراكمة من أكثر من 4000 مريض في حالة حرجة مع COVID-19 تم قبولهم في وحدات العناية المركزة في 68 موقعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة كجزء من دراسة العلاج والنتائج في المرضى المصابين بأمراض خطيرة مع COVID-19 .