ابتكار أداة جديدة تتنبأ بمخاطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة من فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون بريطانيون أداة مخاطر جديدة للتنبؤ بخطر دخول الشخص إلى المستشفى والوفاة من فيروس كورونا.

مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من الدول الأوروبية الآن، ومع اقتراب فصل الشتاء، هناك حاجة ملحة لنماذج موثوقة تتنبأ بالمسار المحتمل لـ COVID-19، لدعم القرارات المتعلقة بالحماية، ودخول المستشفى، والعلاج، واللقاحات.

تستخدم أداة التنبؤ بالمخاطر (المعروفة باسم QCOVID) المعلومات المتاحة بسهولة عن الأشخاص، مثل العمر والعرق وما إذا كان لديهم بعض الحالات الموجودة مسبقًا (الأمراض المصاحبة) للمساعدة في تحديد الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بمرض حاد، تم تصميمه ليتم تطبيقه على عامة السكان البالغين في المملكة المتحدة، وفقا لما نشرته مجلة " BMJ".



اداة تتبنأ بمخاطر كورنا فى المستشفيات

توفر الأداة معلومات دقيقة عن مخاطر إصابة الأشخاص بأمراض خطيرة بسبب COVID-19 وهي مصممة للاستخدام من قبل الأطباء مع المرضى للوصول إلى فهم مشترك للمخاطر، ستحتاج الأداة إلى التحديث بانتظام مع تطور الجائحة ومراقبة أدائها عن كثب.

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تستند النتائج التي توصلوا إليها إلى بيانات من أكثر من 8 ملايين مريض تتراوح أعمارهم بين 19 و 100 عام في 1205 ممارسة عامة في إنجلترا ، مرتبطة بنتائج اختبار COVID-19 وبيانات المستشفى وسجل الوفيات.

تم استخدام بيانات من 6 ملايين مريض لتطوير النموذج على مدى 97 يومًا (من 24 يناير إلى 30 أبريل 2020) ، و 2.2 مليون مريض آخر للتحقق من أدائه على فترتين زمنيتين منفصلتين (من 24 يناير إلى 30 أبريل 2020 و 1 مايو) حتى 30 يونيو 2020) خلال الموجة الأولى من الجائحة.

كان أداء النموذج جيدًا، حيث توقع 73 % و 74 % من الاختلاف فى الوقت حتى الوفاة من COVID-19 فى الرجال والنساء، على التوالى.

يشير الباحثون إلى أن النموذج يهدف إلى تقديم تنبؤات بالمخاطر - ولا يهدف إلى تقديم تفسيرات للعوامل الفردية التى تؤثر سببيًا على المخاطر ولا ينبغى تفسير النتائج بهذه الطريقة.