المغرب يسجل 52 وفاة جديدة بفيروس كورونا.. وهذا عدد الإصابات

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 3577 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 182580 حالة في المغرب.

كما كشفت الوزارة المغربية عن تسجيل 52 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3079 حالة.

وأوضحت أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية في التحاليل المختبرية، قد بلغ 2924850 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى المغربي؛ في 2 مارس الماضي.

وتم التأكد من 2796 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 151634 حالة.

