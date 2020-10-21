شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء يجب على مرضى السكرى القيام بها كل صباح للسيطرة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكرى غير المنضبط قد يؤدى إلى مضاعفات صحية خطيرة، بما فى ذلك أمراض القلب أو تلف الأعصاب يمكن أن يساعد تناول الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ومراقبة نسبة السكر في الدم على خفض مستويات السكر في الدم والعيش بشكل جيد مع مرض السكرى، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOE NEWS، تقدم السطور التالية بعض النصائح حول الروتين الصباحي الصحي للسيطرة على مستويات السكر في الدم.

مرض السكري هو حالة تستمر مدى الحياة، مما يعني أن رعايته عملية لا تنتهي أبدًا لكن الخبر السار هو أنه يمكن التحكم في مرض السكري والتعامل مع التوتر عن طريق إجراء بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي متوازن ، والبقاء نشيطًا بدنيًا، ومراقبة نسبة السكر فى الدم، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

روتين صباحي صحي لإدارة مرض السكري

مراقبة نسبة السكر في الدم: يجب أن يكون فحص نسبة السكر في الدم أول شيء في الصباح عندما تكون مصابًا بداء السكري من المهم مراقبة مستوى السكر في الدم قبل التمرين وأثناءه وبعده وقبل النوم أو قيادة السيارة خاصةً إذا كنت تستخدم الأنسولين أو الأدوية التي تخفض نسبة السكر في الدم، سيؤدي التحقق من أرقامك إلى تحسين قدرتك على إدارة مرض السكري.

اشرب الماء: سواء كنت مصابًا بالسكري أم لا ، فإن شرب الماء أول شيء في الصباح يمكن أن يفعل المعجزات لصحتك سيساعد على ترطيب جسمك وتطهير الأمعاء ودعم الجهاز الهضمي الماء له فوائد عديدة ، بما في ذلك تعزيز التمثيل الغذائي وتقليل تناول السعرات الحرارية ، مما قد يساهم في إنقاص الوزن. الحفاظ على وزن صحي مهم بشكل خاص عند الإصابة بمرض السكري.

Advertisements

تناول فطورًا صحيًا: ابدأ يومك بوجبة إفطار مغذية، والتي يمكن أن تكون لها فوائد حقيقية لإدارة نسبة السكر في الدم لديك والصحة العامة. الأكل الجيد هو جزء حيوي من علاج مرض السكري وإدارته. تشير الأبحاث إلى أن تخطي وجبة الإفطار، حتى في بعض الأحيان ، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

افحص قدميك: يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى مشاكل في القدم بمرور الوقت عن طريق التسبب في تلف الأعصاب ، المعروف أيضًا باسم الاعتلال العصبي السكري وهي حالة تؤثر غالبًا على الساقين والقدمين. يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إصابة الأعصاب في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يسبب اعتلال الأعصاب السكري مجموعة من الأعراض ، بما في ذلك التنميل أو الوخز أو الألم في القدمين ومشاكل في الجهاز الهضمي والمسالك البولية والأوعية الدموية والقلب لذا ، من المهم أن تعتني بقدميك جيدًا ابحث عن البثور والجروح والكدمات والقروح وغيرها من المشاكل كل صباح، وحافظ على قدميك نظيفة وجافة.

ممارسة رياضة المشى يوميا: يمكن أن يساعدك بدء يومك بالمشي على خفض مستويات السكر في الدم ، وفقدان الوزن ، وتعزيز طاقتك ، وتحسين الحالة المزاجية ، وتقوية المناعة وغيرها الكثير يقلل المشي أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع معينة من السرطان ، مع زيادة العمر، التمرين المنتظم هو عنصر أساسي في العيش بشكل جيد مع مرض السكري

بالإضافة إلى ذلك، التزم بخطة الأدوية الخاصة بك على النحو الذي يحدده طبيبك للمساعدة في إدارة مستويات السكر في الدم عندما لا تكون تغييرات نمط الحياة وحدها كافية للسيطرة على حالتك.