شكرا لقرائتكم خبر عن الأدوية المضادة للملاريا يمكن أن تعالج كوفيد19 بعد فشل هيدروكسى كلوروكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتقد مجموعة دولية من الباحثين، أن هناك أدلة كافية على أن الأدوية المضادة للملاريا يمكن إعادة توظيفها لعلاج COVID-19 وأنه ينبغي تقييم فعاليتها في التجارب السريرية لكوفيد 19

توضح دراسة نشرتها مجلة Trends in Parasitology ، الدليل على الخصائص المضادة للفيروسات والمضادة للالتهابات لبعض الأدوية المضادة للملاريا التي يمكن أن تلعب دورًا في معالجة COVID-19.

تشير مجموعة البحث،المكونة من مؤسسات في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وإفريقيا ، إلى مزيج من عقاقير الأرتيسونات والبيروناريدين باعتبارها أكثر الأدوية الواعدة، يمكن أن يفيدا في علاج فيروس كورونا.



علاجات الملاريا وكورونا

علاجات الملاريا وكورونا

أظهركلا الدواءين آثارًا مضادة للفيروسات على فيروس -CoV-2 في خلايا الرئة البشرية في الدراسات المختبرية، وكان بيروناريدين أكثر فعالية من هيدروكسي كلوروكين في هذه الاختبارات.

بينما يحتوي عقار Artesunate أيضًا على تأثيرات مضادة للالتهابات ويمكن أن يعمل بطريقة مماثلة للديكساميثازون ، والذي ثبت أنه يحسن البقاء على قيد الحياة لدى مرضى COVID-19 في المستشفى الذين يتلقون الأكسجين. ولا ينطوي استخدام الأرتيسونات على نفس مخاطر الآثار الضارة مثل ديكساميثازون.

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هذه الأدوية غير مكلفة ولديها ملف أمان معروف جيدًا، مما يعني أنه يمكن تجربتها في المرضى الذين يعانون من أعراض مع تشخيص COVID-19 مؤكد مع الحد الأدنى من المخاطر، ويمكن أيضًا تصنيعها بسهولة على نطاق واسع.

ولكن في نفس الوقت، تقر مقالة المراجعة أيضًا بمخاطر المبالغة في الوعود المحتملة لهذه الأدوية، وتشدد على أهمية تجنب المشكلات وزيادة الاهتمام الذي أحاط باستخدام هيدروكسي كلوروكين في وقت سابق من العام.

قال المؤلف الرئيسي للورقة وأستاذ علم الطفيليات الجزيئية والطب في جامعة سانت جورج بلندن ،: "هناك حاجة كبيرة للحد من خطر تطور المرض والاستشفاء لدى الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بـ COVID-19. تحسينات في العلاج في بداية ظهور الأعراض يمكن أن يكون لها فائدة كبيرة في تخفيف الأعباء على أنظمة الرعاية الصحية على مستوى العالم.

"تسلط هذه المراجعة الضوء على النهج في استخدام العقاقير لعلاج الملاريا لتقييم الدور الذي يمكن أن تلعبه في التغلب على فيروس كورونا، ولكن لا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هذه الأدوية ستكون فعالة ، ولكن العلامات الصحيحة في المختبر موجودة.

وأضاف: نحن الآن بحاجة إلى بدء التجارب السريرية على مرضى COVID-19 لمعرفة ما إذا كانت هذه الأدوية يمكنها تحسين النتائج ومساعدة الأشخاص على التغلب على تشخيصهم بسرعة أكبر ودون الحاجة إلى مزيد من العلاج المكثف ".