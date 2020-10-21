شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تشكك فى فاعلية علاج كورونا ببلازما المتعافين وتقرر حذفه من البروتوكول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR) بيانًا بشأن العلاج بالبلازما والذى يوصف بأنه تدخل منقذ للحياة للمرضى الذين يعانون من فيروس كورونا الحاد، إلا أنه تبين من العديد من الدراسات عدم جدواه وتقرر إزالته من البروتوكولات الطبية الهندية المستخدمه فى علاج مرضى كورونا.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS صرح المدير العام للمجلس الهندى للأبحاث الطبية أنه يمكن حذف العلاج بالبلازما من البروتوكولات السريرية الوطنية لعلاج مرضى كوفيد 19.

وقال "لقد أجرينا مناقشة مع فرقة العمل الوطنية لإدارة Covid-19. نناقش أكثر مع لجنة المراقبة المشتركة ونفكر في إزالة العلاج بالبلازما من الإرشادات الوطنية".

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جاء هذا البيان في أعقاب العديد من الدراسات التي أجريت حول فعالية العلاج بالبلازما في فترة النقاهة والتي أشارت إلى أنها لا تقلل من معدل الوفيات أو التقدم إلى حالة مرضية خطيرة، حيث كشفت دراسة معهد الأبحاث الوطنية الهندية الخاصة ، التي صدرت في سبتمبر ، أن العلاج بالبلازما فشل في إنقاذ الأشخاص الذين يموتون من فيروس كورونا.

أجرت الهند أكبر تجارب معشاة ذات شواهد في العالم تسمى تجارب PLACID لدراسة فعالية العلاج بالبلازما أجريت التجارب على 464 مريضًا في 39 مركزًا في جميع أنحاء البلاد، كشفت نتيجة التجارب أن العلاج بالبلازما فشل في إظهار أي فرق مهم في معدلات الوفيات بين أولئك الذين تلقوا بلازما النقاهة وأولئك في المجموعة الضابطة.