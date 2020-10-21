فيروس كورونا أكثر فتكًا بـ5 مرات من الإنفلونزا للمرضى المتواجدين بالمستشفيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة من مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية والوقاية منها CDC أن فيروس كورونا أكثر فتكًا بـ 5 مرات على الأقل من الإنفلونزا للمرضى في المستشفيات.

ومع اقتراب فصل الشتاء الآن ، من المتوقع أن ترتفع حالات الإصابة بكل من Covid-19 والإنفلونزا معا، وفقا لتقرير جريدة " mirror" البريطانية.



كورونا أشد فتكا من الانفونزا

قارن الباحثون في الدراسة المضاعفات الناجمة عن Covid-19 والإنفلونزا باستخدام بيانات من مستشفيات الإدارة الصحية للمحاربين القدامى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وشمل ذلك بيانات من ما يقرب من 4000 مريض Covid-19، و 5400 مريض بالأنفلونزا.

كشفت النتائج أن 21٪ من مرضى Covid-19 ماتوا أثناء وجودهم في المستشفى ، مقارنة بـ 4٪ فقط من مرضى الأنفلونزا، ووجد أيضًا أن مرضى Covid-19 لديهم أكثر من ضعف خطر دخولهم إلى وحدة العناية المركزة، وكانت مدة إقامتهم أطول بثلاث مرات تقريبًا.

أخيرًا ، كان مرضى Covid-19 أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ 17 مضاعفة صحية خطيرة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي وفشل الجهاز التنفسي والجلطات الدموية.

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قال الباحثون: " بالمقارنة مع مرضى الإنفلونزا، فإن أولئك المصابين بـ COVID-19 لديهم خطر أكبر بأكثر من 5 أضعاف للوفاة داخل المستشفى وتقريبًا ضعف مخاطر دخول وحدة العناية المركزة وطول الإقامة في المستشفى، وكانوا أكثر عرضة للإصابة بـ 17 حالة حادة مضاعفات الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية وأمراض الدم والعصبية والكلى ومضاعفات أخرى.

"تم العثور على التفاوتات العرقية في النسبة المئوية للمضاعفات بين مرضى COVID-19 لمضاعفات الجهاز التنفسي والعصبي والكلى ، وكذلك للإنتان."

مع اقتراب فصل الشتاء ، يشعر الكثير من الناس بالقلق بشأن كيفية التفرقة بين نزلات البرد والإنفلونزا و Covid-19.، حيث تتشابه بعض الأعراض مع جميع الحالات الثلاثة ، لذلك من الصعب معرفة ما هو عليه وهناك الكثير من العصبية المحيطة بهذه المشكلة.

وذكر الباحثون، أن الإصابة بسيلان الأنف هي علامة كبيرة على أن ما لديك هو نزلة برد، وفي حين أن Covid-19 له أعراض أكثر تحديدًا ، فإن الأنفلونزا عادة ما تؤثر على الجسم كله.