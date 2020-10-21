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النساء أكثر عرضة للإصابة بـ أعراض كورونا طويلة المدى من الرجال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باحثون من كلية King’s College London  البريطانية عن أن مرضى كوورنا  الذين من المرجح أن يصابوا بفيروس كورونا لفترة طويلة غالبيتهم من النساء.وفي حديثها إلى شبكة الـ بي بي سي ، قالت الدكتورة كلير ستيفز، التي عملت على الدراسة وفقا لتقرير جريدة " Mirror" البريطانية،  "لقد رأينا من البيانات المبكرة التي ظهرت أن الرجال أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض شديد للغاية، وللأسف من الوفاة بسبب كوورنا، ولكن يبدو أن الدراسات الجديدة أثبتت أن النساء هم أكثرعرضة لخطر الإصابة بمرض كوورنا طويل الأمد.

أشارت ستيفز إلى أن العوامل الأخرى التي يبدو أنها تزيد من خطرإصابتك بـ كوورنا الطويل ، تجاوز سن الخمسين ، وزيادة الوزن ، والإصابة بالربو، وفي الوقت نفسه، فإن أولئك الذين عانوا من أكثر من مجرد سعال عندما أصيبوا بـ Covid-19 هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ كورونا لفترة طويلة

ففي حين أن العديد من مرضى فيروس كورونا لا يعانون إلا من نوبة قصيرة من الأعراض ، فإن آخرين يعانون من آثارجانبية منهكة لأشهر ، في حالة تعرف باسم "كوفيد الطويل".

وأشارت النتائج التي توصلوا إليها إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا طويل المدى من الرجال.

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النساء أكثر معاناة من أعراض كورونا الطويلة عن الرجال
النساء أكثر معاناة من أعراض كورونا الطويلة عن الرجال

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جاءت النتائج من تطبيق Covid Symptom Study ، والذي يستخدمه حاليًا أكثر من 4.3 مليون بريطاني، وفي الدراسة ، التي من المقرر نشرها على الإنترنت ، استخدم الباحثون بيانات من التطبيق للعثور على أنماط مرتبطة بـ Long Covid.

قال تيم سبيكتور، الباحث الرئيسي في تطبيق COVID Symptom Study: "باستخدام البيانات السريرية لأكثر من 4 ملايين شخص قاموا بتنزيل تطبيق COVID Symptom Study، لدينا رؤية فريدة للمشكلات طويلة المدى التي يعاني منها مرضى COVID-19 الذين لم يذهبوا إلى المستشفى.

"تُظهر بياناتنا أن أكثر من واحد من كل 10 لا يزال يعاني من مشاكل شهرية وأن واحدًا من كل 50 لا يزال يعاني بعد 3 أشهر،  يعاني المصابون بمرض كوفيد -19 منذ فترة طويلة من مجموعة واسعة من الأعراض ، والتي تشمل ما يصل إلى 20 مشكلة مختلفة وليس فقط الثلاثة الأعراض "الكلاسيكية" المستخدمة في التشخيص، وهذا يخبرنا أن هذا مرض متعدد الأنظمة ويتطلب نهجًا متعدد التخصصات للعلاج."

 

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