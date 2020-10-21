شكرا لقرائتكم خبر عن صدور تحديث جديد لـ«آيفون iOS 14.1» ومعه بعض الإضافات والإصلاحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرحت شركة آبل تحديث لنظام التشغيل الخاص بالآيفون يحمل رقم iOS 14.1 وذلك قبل إطلاق iPhone 12 وiPhone 12 Pro. ويوفر iOS 14.1 دعمًا خاصا لميزات iPhone 12 الجديدة بالاضافة إلى الاجهزة القديمة ومعه بعض إصلاحات الأخطاء وتحسينات الأداء.

كما أصدرت Apple أيضًا iPadOS 14.1 مع دعم لجهاز iPad Air الجديد، بجانب تحسينات للاجهزة الاقدم.

يوفر نظام التشغيل iOS 14.1 دعمًا لتشغيل وتحرير مقاطع الفيديو بتقنية HDR بمعدل 10 بت في تطبيق الصور لجهاز iPhone 8 والإصدارات الأحدث. يأتي ذلك لأن iPhone 12 يضيف دعمًا لتسجيل مقاطع الفيديو بجودة HDR 10 بت.

بالإضافة إلى دعم 10 بت HDR، يعالج iOS 14.1 أيضًا العديد من المشكلات المتعلقة بأدوات الشاشة الرئيسية، بالإضافة إلى إدخال تحسينات على تطبيق Mail وApple Music والمزيد.

فيما يلي الاصلاحات والتحسينات لنظام iOS 14.1:

- يضيف دعمًا لتشغيل فيديو HDR 10 بت وتحريره في تطبيق الصور لـ iPhone 8 والإصدارات الأحدث

- يعالج مشكلة حيث كانت تظهر في بعض عناصر واجهة المستخدم والمجلدات والرموز بحجم صغير على الشاشة الرئيسية

- يعالج مشكلة حيث قد يؤدي سحب عناصر واجهة المستخدم على الشاشة الرئيسية إلى إزالة التطبيقات من المجلدات

- يعمل على إصلاح مشكلة إرسال بعض رسائل البريد الإلكتروني في البريد من اسم غير صحيح

- يعمل على إصلاح مشكلة قد تمنع المكالمات الواردة من عرض معلومات المنطقة

- يعمل على إصلاح مشكلة في بعض الأجهزة حيث قد يؤدي تحديد وضع العرض المكبر ورمز المرور إلى تداخل زر مكالمة الطوارئ لشاشة القفل مع مربع إدخال النص

- يعالج مشكلة شكوى بعض المستخدمين أحيانًا من تنزيل الأغاني أو إضافتها إلى مكتبتهم أثناء عرض ألبوم أو قائمة تشغيل

- يعمل على إصلاح مشكلة قد تمنع ظهور الأصفار في الحاسبة

- يحل مشكلة إمكانية تقليل دقة دفق الفيديو مؤقتًا في بداية التشغيل

- يعمل على إصلاح مشكلة كانت تمنع إعداد Apple Watch لعدد أفراد العائلة لبعض المستخدمين

- يحل مشكلة عرض مادة حافظة Apple Watch بشكل غير صحيح في تطبيق Apple Watch

- يعالج مشكلة في تطبيق الملفات قد تتسبب في قيام بعض موفري الخدمات السحابية بعرض المحتوى بشكل غير صحيح على أنه غير متوفر

- يحسن التوافق مع نقاط الوصول اللاسلكية

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ويمكنك تحديث iPhone الخاص بك إلى iOS 14.1 من خلال التوجه إلى الإعدادات، واختيار عام، ثم اختيار التحديث.