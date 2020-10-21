موقع أمريكى: من المتوقع استئناف تجارب لقاح أسترازينكا لكورونا هذا الأسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرموقع " U.S. News & World Report" الأمريكي إنه من المتوقع استئناف تجربة لقاح كورونا الذي تطوره شركة أسترازينكاAstraZeneca في الولايات المتحدة في وقت مبكر من هذا الأسبوع بعد أن أكملت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" مراجعتها لمرض خطيرأصاب أحد المشاركين في الدراسة.

وقد تم تعليق تجربة AstraZeneca الكبيرة والمتأخرة في الولايات المتحدة منذ 6 سبتمبر الماضي، بعد أن أصيب أحد المشاركين في تجربة الشركة في المملكة المتحدة بمرض يشتبه في أنه اضطراب التهابي نادر في العمود الفقري يسمى التهاب النخاع المستعرض.

وقالت المصادر، التي تم إطلاعها على الأمر ولكنها طلبت عدم ذكر اسمها، إنه تم إبلاغها بأن التجارب قد تستأنف في وقت لاحق هذا الأسبوع وقالوا إنه لم يتضح كيف ستصنف إدارة الغذاء والدواء المرض.

وطلبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من الباحثين الذين يجرون التجربة إضافة معلومات حول إصابة أحد المشاركين إلى استمارات الموافقة الموقعة من قبل المشاركين في الدراسة، وفقًا لأحد المصادر.

راجع المسؤولون التنظيميون في المملكة المتحدة المرض سابقًا وقرروا أن هناك "أدلة غير كافية للقول على وجه اليقين" أنه كان مرتبطًا أو لا يرتبط باللقاح.

وقد سمح باستئناف التجربة في المملكة المتحدة ، وفقًا لمسودة نموذج الموافقة المحدث الذي نشرته وكالة رويترز.

وورد في مسودة نموذج الموافقة "في هذه الحالة ، بعد النظر في المعلومات، أوصى المراجعون المستقلون و MHRA (وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية) بضرورة استمرار التطعيمات وستستمر المراقبة الدقيقة للفرد المصاب والمشاركين الآخرين."

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كما سمح المنظمون في البرازيل والهند وجنوب إفريقيا سابقًا لشركة AstraZeneca باستئناف تجارب اللقاح هناك.

كان يُنظر إلى AstraZeneca ، التي تطور اللقاح مع باحثي جامعة أكسفورد ، على أنها رائدة في السباق لإنتاج لقاح لـ COVID-19 حتى تم تعليق تجاربها للتحقيق في المرض.

من المتوقع صدور بيانات أولية من تجارب واسعة النطاق في الولايات المتحدة للقاحات من شركة Pfizer Inc و Moderna Inc في وقت ما الشهر المقبل.

أوقفت شركة Johnson & Johnson الأسبوع الماضي مؤقتًا تجربة لقاح المرحلة الثالثة من COVID-19 للتحقيق في مرض غير مبرر في أحد المشاركين في الدراسة في وقت الإعلان ، لم تكن الشركة تعلم ما إذا كان المتطوع قد حصل على لقاح أو دواء وهمي.

قال متحدث باسم J&J يوم الثلاثاء إن الدراسة لا تزال متوقفة حيث تواصل الشركة مراجعة المعلومات الطبية قبل أن تقرر استئناف التجربة.

وتجربة AstraZeneca تخضع لـ "التعليق التنظيمي" الذي تفرضه السلطات الصحية.