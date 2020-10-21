شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضغط الشريان الرئوى يمكن علاجه حال اكتشافه مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أيمن فرغلى أستاذ الأمراض الصدرية، أن ارتفاع ضغط الشريان الرئوى تطور فى السنوات الماضية، وهو مرض قاتل ويؤدى إلى الوفاة إذا لم يتم علاجه واكتشافه مبكرا.

وقال إن أعراض المرض بسيطة فى البداية لذلك تتشابه أعراضه مع أمراض كثيرة، ولذلك لابد من الوعى بوجود هذا المرض، ووجب التوعية، وأن لا نترك أى مريض بدون عمل فحص بالموجات فوق الصوتية على القلب لأى مريض يعانى من نهجان غير معروف السبب.

وقال، إن أسباب هذا المرض عديدة منها ما هو معروف ومنه ما هو غير معلوم ولذلك نحتاج إلى مراكز متخصصة لتشخيص المرض وعلاجه، وأضاف أن أسباب المرض المعروفة يكون نتيجة أمراض القلب والصدر المختلفة، والبلهارسيا، والايدز، وأمراض التهابات المفاصل، والجلطات المتعددة بالرئتين، موضحا أنه فى الآونة الأخيرة تم اكتشاف أدوية عديدة، والتى جعلت إنقاذ حياة العديد من المرضى سهل بعد أن كان معدل حياة المرضى يتراوح بين سنتين، و3 سنوات، كالأورام حيث أن الأدوية تطيل حياة المرضى سنوات عديدة تجعلهم منتجين ويشاركوا بالحياة، موضحا أنه لازلنا نهتم بالتوعية سواء للمرضى أو للزملاء الأطباء من أجل التشخيص المبكر للمرض، وتوفير العلاج فى المراحل المبكرة.

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وقال، فى مصر أصبح هناك أكثر من مركز متخصص لعلاج تشخيص المرض، وقد تم توفير معظم الأدوية المطلوبة، وجميع وسائل التشخيص والعلاج.

وبالرغم من أن هذا المرض يعتبر نادرا إلا أن عنفه يسبب الموت المبكر، والذى يشبه تصرف الأورام الخبيثة، ويجعلنا نهتم بتشخيصه المبكر والتوعية به لإنقاذ حياة آلاف من الشباب والذين كانوا لا يستطيع الأطباء تشخيصهم، ويعرضهم للوفاة.