صحة كوريا الجنوبية: لا يوجد اعتقاد أن تلقى لقاح الأنفلونزا السبب فى وفاة 5 أشخاص

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية وفاة خمسة أشخاص قد يعتقد أنها بسبب تلقي لقاح الإنفلونزا ، وأكدت حتى تشريح المتوفيين لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الوفيات الخمسة مرتبطة باللقاح لكن تحقيقا جاريا يشمل تشريح الجثة لتأكيد السبب وراء الوفاة.

وبحسب جريدة "دايلي ميل" البريطانية قال نائب وزير الصحة كيم جانج ليب، اليوم عن الوفيات، التي شملت صبيًا يبلغ من العمر 17 عامًا ورجلًا في السبعينيات من عمره: "يصعب علينا إصدار بيان قاطع".

بعد أسابيع فقط من تعليق إطلاق برنامج اللقاح الوطني بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، سيطرت الوفيات على عناوين الصحف في كوريا الجنوبية وتوفي صبي يبلغ من العمر 17 عامًا يوم الجمعة ، وهي أول حالة وفاة يلاحظها المسؤولون بعد تلقي اللقاح.

وتوفي الصبي بعد يومين من تلقيه لقاح الأنفلونزا في إنتشون بالقرب من العاصمة سيول.

كانت أحدث حالة لرجل في السبعينيات من عمره ، يعاني من مرض باركنسون وعدم انتظام ضربات القلب. وتوفي في دايجو يوم الأربعاء بعد يوم من تلقيه لقاح الانفلونزا.

قال مسؤولو دايجو إن الرجل تلقى لقاحات منذ عام 2015 دون أي ردود فعل سلبية سابقة.

أعلن المسؤولون الشهر الماضي عن خطط لشراء 20 % من لقاحات الإنفلونزا لفصل الشتاء مقارنة بالعام السابق.

إنهم يأملون في تطعيم 30 مليون شخص في محاولة لمنع زيادة الحمل على النظام الصحي من قبل مرضى الأنفلونزا والتعرض لـ Covid-19.

ومع ذلك ، تم تعليق بدء برنامج اللقاح المجاني لمدة ثلاثة أسابيع بعد اكتشاف أن حوالي 5 ملايين جرعة، والتي يجب تبريدها، تعرضت لدرجة حرارة الغرفة أثناء نقلها إلى منشأة طبية.

قال المسؤولون إن 8.3 مليون شخص تلقوا لقاح الإنفلونزا المجاني منذ استئنافه في 13 أكتوبر، مع الإبلاغ عن حوالي 350 حالة من ردود الفعل السلبية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب أن أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية كان ست حالات في عام 2005.

أصبح تعزيز ثقة الجمهور في اللقاحات تحديًا عالميًا كبيرًا هذا العام، حيث تسارعت بعض البلدان إلى الموافقة على لقاحات Covid-19 التجريبية قبل الانتهاء من دراسات الأمان والفعالية الكاملة.

صنفت منظمة الصحة العالمية التردد في أخذ اللقاحات كواحد من أكبر 10 تهديدات صحية عالمية للعام الماضي.

في كوريا الجنوبية، وجد استطلاع للرأي في وقت سابق من هذا الشهرأن 62 % من الناس في مقاطعة جيونج جي، بالقرب من سيول، لن يتم تطعيمهم ضد Covid-19، حتى لوتمت الموافقة على اللقاح، حتى يتم الرد على جميع أسئلة السلامة بشكل كامل.

يتم توفير لقاحات الأنفلونزا في كوريا الجنوبية من قبل شركات تصنيع أدوية مختلفة، بما في ذلك LG Chem Ltd و Boryung Biopharma Co. Ltd ، وهي وحدة تابعة لشركة Boryung Pharm Co Ltd.

وقال مسؤول في بوريونج إن الشركة كانت على علم بالوفيات المبلغ عنها، لكن ليس لديه تعليق وقالت إل جي كيم إن الشركة ستتبع نصائح الحكومة.