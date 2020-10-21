شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تجتمع غدا لمناقشة معايير الاستخدام الطارئ للقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجتمع هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA، غدا الخميس، لمناقشة معايير أعلى هيئة أمريكية للسماح بالاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا COVID19، وخطط مراقبة سلامته بعد الموافقة التنظيمية، وذلك وفقا لما ذكره موقع الهيئة الرسمى على شبكة الإنترنت.

أظهرت التفاصيل المنشورة على موقع هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى CDC قد صاغ خططًا لمراقبة سلامة وفاعلية اللقاح حتى بعد أن تسمح هيئة الأغذية والأدوية الامريكية باستخدامه فى حالات الطوارئ.

وستقدم لجنة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA، توصيات فى نهاية الاجتماع، وفقًا لجدول الأعمال، لكنها لم تحدد التفاصيل.

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وقالت الهيئة، فى وقت سابق، إنها ستعقد اجتماعات متعددة فى المستقبل لمناقشة الاستخدام الطارئ للقاح معين، حيث يمكن أن توفر فايزر Pfizer ومودرنا Moderna واسترازينيكا AstraZeneca نتائج مبكرة لتجارب المرحلة الأخيرة للقاحات التجريبية الخاصة بهم هذا الشهر، أو الشهر التالى، وبعد ذلك سوف ينظر المنظمون في الترخيص التنظيمى، لكن لم ترد الشركات، على طلب للتعليق عما إذا كانوا سيشاركون فى الاجتماع.

وكانت هيئة الأدوية الأمريكية، قد أبلغت فى وقت سابق من هذا الشهر مطورى لقاح فيروس كورونا، أنها تريد شهرين على الأقل من بيانات السلامة قبل السماح باستخدام الطوارئ، وهو مطلب من المرجح أن يدفع أي لقاح أمريكى إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية فى 3 نوفمبر.

ويعد الاجتماع المفتوح للجمهور للتعليق، مثالًا آخر على الخطوات التى يتخذها المنظمون الصحيون لتهدئة عدم ثقة الجمهور فيما يتعلق بلقاحات فيروس كورونا، والتي يتم تطويرها بسرعة غير مسبوقة.

جدير بالذكر أنه لا توجد لقاحات معتمدة لفيروس كورونا، باستثناء لقاحين في روسيا لم ينتهيا بعد من المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية.