ليبيا تسجل 19 وفاة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الإصابات؟

سجلت ليبيا، الأربعاء، تراجعًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بتسجيل 719 إصابة جديدة، وشفاء 608 حالة، فضلا عن وفاة 19 خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 337 إصابة و451 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 51 ألفًا و625 شخصًا، بينهم 22 ألفًا و420 حالة نشطة، وتوفي 765.



وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1164 يوميًا.