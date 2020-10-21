منها ماليزيا … إليكم الدول التي وعدتها الصين بـلقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

تحقق الصين تقدما في تصنع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الذي نشأ لديها في مدينة ووهان والتي انتقل منها إلى جميع دول العالم، ومنذ انتشار الفيروس تسعى الصين للسيطرة على الفيروس في بلادها بعد أن توحش في ووهان ومختلف المدن، واستطاعت بعد فترة زمنية الحد من انتشار الفيروس لكنه عاد وانتشر مجددا لكن ليس بنفس الوتيرة التي ظهر فيها الفيروس في المرة الأولى.

وتحاول الصين من خلال اللقاحات والتي يخوض 4 منها تجارب المرحلة الثالثة التي تهدف إلى ضمان “السلامة والفعالية” قبل الموافقة على الاستخدام من الذي تستجديه معظم الدول، وتنتظرها معظم الدول، تعزيز علاقاتها مع جميع دول العالم، ومن ضمن الدول التي وعدتها الصين بإرسال اللقاح إليها بحسب “سكاي نيوز عربية” هي ماليزيا وتايلاند وكمبوديا وإندونيسيا، حيث ستمنح الصين الاولوية لهم.

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” إلى أن الصين وعدت بـ”الوصول التفضيلي للقاح إلى أبعد من آسيا.. وذلك في القارة الأفريقية بأكملها”.

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كما تعهدت بكين بتقديم قرض بمليار دولار لدول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتمويل مشترياتها من اللقاح.

وقال آرون كونيلي، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: “لقد تنازلت الولايات المتحدة عن هذا المجال للصين.. وأقصد صفقات اللقاحات في جنوب شرقي آسيا”.

من جهته، أبرز هوانغ يان تشونغ من مجلس العلاقات الخارجية في الصين، أن بكين “مصممة على أن تنجح دبلوماسية اللقاح لتعزيز نفوذها في الدول التي أهملتها أميركا”.

ويقدر مسؤولون صينيون أن قدرة الصين السنوية على إنتاج لقاح كوفيد-19 يمكن أن تصل إلى مليار جرعة بحلول العام المقبل.