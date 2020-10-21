10 اطعمة لخفض ضغط الدم بدون أدوية

يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يرتفع ضغط الدم لديك إلى مستويات غير صحية وهي مشكلة صحية شائعة.



يتطور ارتفاع ضغط الدم عادةً على مدى عدة سنوات وقد لا تظهر عليه أي أعراض.



ومع ذلك، حتى في حالة عدم وجود أعراض، يمكن أن تتسبب الحالة في تلف الأوعية الدموية والأعضاء، وخاصة الدماغ والقلب والعينين والكليتين.

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يُطلق على ارتفاع ضغط الدم أحيانًا اسم القاتل الصامت؛ لأنه لا توجد أعراض يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد لسنوات.



لكن اتباع نظام غذائي سليم يتكون من البوتاسيوم والألياف والمغنيسيوم وقليل من الصوديوم يمكن أن يساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

إليك بعضًا من أفضل الأطعمة الصحية التي تساعد على خفض ضغط الدم بشكل سريع وطبيعي.

1. المانجو

غنية بالألياف وبيتا كاروتين ، وكلاهما يعتبر فعالاً في خفض ضغط الدم.

أشارت الدراسات إلى أن إضافة الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين إلى نظامك الغذائي قد تكون طريقة فعالة لخفض ضغط الدم بأمان.





2. التفاح

يمكن لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم تضمين التفاح في نظامهم الغذائي. يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح في منع أي مضاعفات مستقبلية تتعلق بمستويات ضغط الدم.



3. الجريب فروت

يعتبر الجريب فروت مصدرًا جيدًا للايكوبين وفيتامين ج ، وهما ممتازان في خفض ضغط الدم.



والجريب فروت غني بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي قد تساعد في الحفاظ على صحة قلبك عن طريق تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، يمكن أن يساعد تناول الجريب فروت يوميًا في تقليل ارتفاع ضغط الدم.

4. البطيخ

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يحتوي البطيخ على حمض أميني يسمى سيترولين، والذي قد يساعد في التحكم في ارتفاع ضغط الدم.

يساعد الحمض الأميني عن طريق إرخاء الأوعية الدموية وتحسين المرونة في الشرايين؛ وبالتالي خفض ضغط الدم المرتفع.



7. الفراولة

مركبات الريسفيراترول في الفراولة، فعالة في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وتحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة .

يعتبر هذا إضافة رائعة لنظامك الغذائي عندما تعانين من ارتفاع ضغط الدم.

8. فلفل حلو

يساعد الاستهلاك المنتظم للفلفل الحلو يوميًا في خفض ضغط الدم.

9 .الجزر

تساعد الألياف والبوتاسيوم في الجزر في التحكم في ضغط الدم فالجزر مليء بالبيتا كاروتين وفيتامين سي الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم منخفضة.





10. الطماطم

تحتوي الطماطم على الكثير من فيتامين سي وكيرسيتين. كما أنها مصدر كبير لمادة اللايكوبين التي تساعد على خفض ضغط الدم. ثبت أن اللايكوبين مفيد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم.