رجيم عذاري يساعد على خسارة الوزن بسرعة

رجيم "عذاري" ابتكرته "عذاري" وهي خبيرة تغذية ورياضة تحمل العديد من الشهادات والجوائز في هذا المجال وقد تمكنت من مساعدة العديد من المشاهير على خسارة الوزن.

حين تتبعين هذا الرجيم، يتعيّن عليك أن تتجنبي تناول الأطعمة التي تسبب لك الحساسية.

تعرفي الى طريقة اعتماد رجيم "عذاري" .

إجراءات تمهيدية

لا يسعك اتباع رجيم عذاري بشكل عشوائي، بل لا بدّ لك من أن تلجئي إلى عيادة الاختصاصيّة التي تعمل على التعرّف إلى مقاساتك الجسمانيّة ومؤشر كتلتك وتطلع على سجلّك الصحي والمرضي ووضعك الاجتماعي أيضاً لمعرفة ما إذا كانت هذه الحمية تناسبك أم لا.

3 مراحل أساسيّة



في حال أذنت لك الاختصاصيّة بأن تعتمدي حمية عذاري، إعلمي أنّه لا بدّ لك من أن تتبعيها ضمن ثلاث مراحل أساسيّة.

المرحلة الأولى: عليك، بناءً على اختبارات تقوم بها الاختصاصيّة، التخلّي عن كل الأطعمة التي يتفاعل معها جسمك بطريقة سلبيّة لمدة 21 يوماً.

المرحلة الثانية: تستمر لمدة 28 يوماً وخلالها تضيفين كلّ أسبوع مكوّناً غذائياً تعتقدين أنّه يعود بنتيجة سلبية على وزنك، وذلك للتأكد من صحّة اعتقادك أو عدمها. وفي حال عثرت على الطعام المضر، أيّ الذي يسبب زيادة وزنك، يتعيّن عليك أن تتوقفي نهائياً عن تناوله. أمّا لائحة الأطعمة موضوع الاختبار فتشمل: منتجات الألبان والبيض وفول الصويا والغلوتين والفول السوداني والذرة والسكّريات والمحليات الصناعية.

المرحلة الثالثة: تبدأ بعد بلوغك الوزن المثالي ويتعيّن عليك خلالها أن تمتنعي عن تناول المأكولات المصنعة والحلويات وتلك الغنية بالسكّر والتي تحتوي على الزبدة.

إحذري!

-كما سبق وذكرنا، لا يناسب رجيم عذاري كلّ الأشخاص.

-يحتوي على نسبة منخفضة من العناصر الغذائية والمعادن. وفي المقابل، ترتفع فيه نسبة البروتين والدهون. لذا، يجب عدم اتباعه لمدة طويلة.

-ينطوي على نظام روتيني، ما يجعل من الصعب تحويله إلى نمط حياة دائم.

-لا يحتوي على وجبات خفيفة، الأمر الذي يؤثر سلباً على عملية الأيض.

برنامج يوميّ

الأحد

الفطور: بيض مسلوق عدد 2+ كوب من الشاي الخالي من السكّر.

الغداء: سمكة كبيرة مشوية + طبق من سلطة الخضار.

العشاء: كوب صغير من الحبوب الكاملة + قطعة من الجبنة الخالية من الدسم + كوب من الشاي أو القهوة الخالية من السكّر.

الاثنين

الفطور: بيض مسلوق عدد 1 + حبة من البرتقال + كوب من الشاي الخالي من السكّر.

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الغداء: لحم مشوي بكمية معتدلة + حبة من الطاطم أو الخيار.

العشاء: كوب من الحليب منزوع الدسم+ كوب صغير من الحبوب الكاملة.

الثلثاء

الفطور: شريحة من الجبنة قليلة الدسم + توست + كوب من الشاي الخالي من السكّر.

الغداء: نوع واحد من الفاكهة.

العشاء: كوب من اللبن قليل الدسم مع القليل من التوست.

الأربعاء

الفطور: 7 حبات من التمر + كوب من القهوة الخالية من السكّر.

الغداء: كمية معتدلة من الدجاج المشوي منزوع الجلد.

العشاء: بيض مسلوق، عدد 3 + القليل من التوست.

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الخميس

يمكنك اختيار أي وجبة من وجبات الأيام السابقة.

الجمعة

الفطور: كمية معتدلة من الجبنة قليلة الدسم + نصف قطعة من الخبز + كوب من عصير البرتقال.

الغداء: كمية معتدلة من اللحم المشوي + لبن زبادي منزوع الدسم.

العشاء: يمكنك إحدى الوجبات السابقة.

السبت

الفطور: 100 غ من الجبنة قليلة الدسم+ توست+شاي أو قهوة خالية من السكّر.

الغداء: نصف دجاجة صغيرة الحجم مشوية + سلطة خضار + خضار مسلوقة.

العشاء: كوب كبير من عصير البرتقال + علبة من اللبن الزبادي قليل الدسم.

ملاحظة مهمة

لا تتبعي رجيم عذاري في حال كنت من:

- الحوامل.

- المرضعات.

- المصابات بالأمراض المزمنة مثل السكري أو أمراض القلب والشرايين.

- ذوات المناعة المنخفضة.