شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» ينصح من يتناولون دواء للكوليسترول : «اهتموا بأربعة أشياء» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

نصح إستشاري وأستاذ أمراض القلب ، الدكتور خالد النمر ، من يتناولون دواء للكوليسترول بصفة مستمرة أن يهتم بـ 4 أشياء .

وأكد النمر على أهمية متابعة وظائف الكبد ، وكذلك أنزيم العضلات ، بالإضافة إلى وظائف الكلى ، وكذلك تحليل زلال البول ، بصورة منتظمة ودقيقة تحت إشراف الطبيب المعالج.

من جهة أخرى أوضح النمر ، أن أسباب زيادة الزلال في البول هي السكري ، والضغط ، وأمراض الكلى ، وبعض الأدوية ، بالإضافة إلى الذئبة الحمراء .