«النمر» ينصح من يتناولون دواء للكوليسترول : «اهتموا بأربعة أشياء»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
نصح إستشاري وأستاذ أمراض القلب ، الدكتور خالد النمر ، من يتناولون دواء للكوليسترول بصفة مستمرة أن يهتم بـ 4 أشياء .
وأكد النمر على أهمية متابعة وظائف الكبد ، وكذلك أنزيم العضلات ، بالإضافة إلى وظائف الكلى ، وكذلك تحليل زلال البول ، بصورة منتظمة ودقيقة تحت إشراف الطبيب المعالج.
من جهة أخرى أوضح النمر ، أن أسباب زيادة الزلال في البول هي السكري ، والضغط ، وأمراض الكلى ، وبعض الأدوية ، بالإضافة إلى الذئبة الحمراء .
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