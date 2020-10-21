الجوافة.. 10 فوائد صحية مذهلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الأربعاء 2020/10/21 04:34 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/10/21 04:34 م بتوقيت أبوظبي

تمتاز فاكهة الجوافة بمحتواها العالي من مضادات الأكسدة والألياف الغذائيّة والفيتامينات مثل فيتامين سي C والمعادن مثل البوتاسيوم، وتعد جميعها عناصر مهمة لصحة الجسم. ونظرا لفوائدها الصحية العديدة، تعد الجوافة من أفضل فواكه الشتاء ذات القيمة الغذائية العالية.

الفوائد الصحية للجوافة - تقوي البصر وتحمي العين من الإصابة بالأمراض - تساعد في الحماية من السرطان كالبروستاتا الذي يصاب به الرجال وسرطان الثدي عند النساء - تطرد السموم من الجسم ‏‎- تقضي على آثار البكتيريا الضارة الموجودة في الأمعاء ‏‎- تزيد القدرة على التركيز

- تساعد في الشفاء من نزلات البرد - تقلل اضطراب وظائف الغدة الدرقية ‏- تعمل على ضبط ضغط الدم وتحد من ارتفاعه ‏‎- تكافح علامات الشيخوخة والتجاعيد - تساعد في إنقاص الوزن Advertisements

قيمتها الغذائية يحتوي كل كوب من الجوافة على: - 112 سعرا حراريا. - 1.5 جرام من الدهون. - 23.6 جرام من الكربوهيدرات.

- 4.2 مليجرام من البروتين. - 8.9 جرام من الألياف التي تساعدك على تلبية الاحتياجات اليومية من الألياف. - 29.7 مليجرام من الكالسيوم. - 36.3 مليجرام من المغنيسيوم. - 688.5 مليجرام من فيتامين ك. - 66 مليجرام من الفسفور.



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