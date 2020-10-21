كورونا ينتشر بسرعة كبيرة في مصر.. والحكومة تهدد

حذرت الحكومة المصرية من أن منحنى انتشار فيروس كورونا المستجد يتصاعد بسرعة كبيرة.

ونقل موقع "مصراوي" عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قوله إن التقارير أظهرت أن أعداد المصابين بالفيروس تأخذ المنحنى التصاعدي مرة أخرى.

وأضاف: "هذا يدعو إلى ضرورة الاستمرار فى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأهمية ارتداء الكمامات في مختلف المواقع والأماكن العامة، ووسائل النقل الجماعي".

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وأصدر رئيس الوزراء المصري توجيهات بضرورة تطبيق الغرامات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، حفاظا على الصحة العامة لجميع المواطنين، وحذر من أن إجراءات قاسية قد يتم تطبيقها في حال عدم الالتزام بالإجراءات.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالفيروس العالمي، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 41 مليونا و42 ألفا و579 حالة إصابة، الأربعاء.

فيما بلغ عدد المتعافين 30 مليونا و628 ألفا و417، كما بلغ عدد حالات الوفاة مليونا و129 ألفا و591 حالة وفاة عالمية جراء الفيروس.