بالصور.. مراهقة تربح 25 ألف دولار بفضل كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فازت شابة تبلغ من العمر 14 عاما من ولاية تكساس الأمريكية، بمسابقة علمية وطنية لتحديد الجزيء الذي يمكن أن يرتبط بفيروس كورونا المستجد وربما يعطله.



واستخدمت أنيكا شيبرولو النمذجة الحاسوبية للبحث عن مركب يرتبط بإحكام ببروتين كورونا، وهو هيكل يبرز من سطح الفيروس ويتصل بالخلايا البشرية لإحداث العدوى.

ومن الناحية النظرية، يجب أن يمنع هذا المركب الفيروس من إصابة الخلايا.





وعند تصميم عقاقير جديدة مضادة للفيروسات، غالبا ما يقوم العلماء بإجراء دراسات حسابية، تماما مثل دراسة شيبرولو، كخطوة أولى حاسمة.

ولعملها المثير للإعجاب، حصلت شيبرولو على الجائزة الأولى في مسابقة 2020 3M Young Scientist Challenge، وهي مسابقة علمية مقرها الولايات المتحدة لطلاب المدارس المتوسطة.

واشتركت شيبرولو في المسابقة منذ أشهر بينما كانت ولا تزال في المدرسة الإعدادية، بهدف أولي لدراسة الإنفلونزا، وفقا لمقابلة فيديو مع KTVT، إحدى الشركات التابعة لشبكة CBS الأمريكية.

وقالت الفتاة في حديثها مع "سي إن إن": "بسبب الخطورة الهائلة لوباء "كوفيد-19"، والتأثير الكبير الذي أحدثه على العالم في مثل هذا الوقت القصير، قمت "بمساعدة مرشدي" بتغيير الاتجاهات لاستهداف فيروس SARS-CoV-2".





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وقالت سيندي موس، وهي حكم في مسابقة 3M Young Scientist Challenge، لشبكة "سي إن إن": "كان عملها شاملا وفحصت العديد من قواعد البيانات".

وأضافت موس، وهي المديرة الأولى لمبادرات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات العالمية لـ Discovery Education، التي تدير المنافسة مع 3M: "طورت أيضا فهما لعملية الابتكار وأصبحت وسيلة تواصل بارعة. ورغبتها في استخدام وقتها وموهبتها للمساعدة في جعل العالم مكانا أفضل، يمنحنا جميعا الأمل".

وتلقت شيبرولو جائزة قدرها 25000 دولار، لفوزها في مسابقة هذا العام.

واستغرق تحديد الجزيء الذي يرتبط بـ SARS-CoV-2، الفيروس المسبب لـ "كوفيد-19"، عملا هائلا.





وقالت شيبرولو: "بدأت بقاعدة بيانات تضم أكثر من 698 مليون مركب".

وقامت بتشغيل هذه المركبات العديدة من خلال فحوصات متكررة على الكمبيوتر، لتقييم قدرتها على الارتباط، وبنيتها الجزيئية وخصائصها الشبيهة بالعقاقير، مثل كيفية تحللها في جسم الإنسان وما إذا كانت سامة للخلايا.



وضيقت كل عملية فحص بحثها، حتى تُركت مع مركب واحد من الرصاص يمكن أن يرتبط بفيروس كورونا ويمنعه من إصابة الخلايا.