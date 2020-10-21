اختبار النفخ يكشف كورونا في دقيقة واحدة

الأربعاء 21 أكتوبر 2020

طور باحثون إسرائيليون اختبار لفيروس كورونا يمكنه أن يشخص المرض في أقل من دقيقة.



وأكد الباحثون أنهم حددوا المؤشرات الحيوية لفيروس كورونا، وهي الغازات المتعلقة بالفيروس، في أنفاس المرضى المصابين، مما سيمكنهم من الكشف السريع عن الفيروس من خلال اختبار التنفس.

ويعتمد هذا الاختبار على النفخ في أنبوب لتحديد ما إذا كان المتسخدمون مصابين بالمرض أم لا.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها العلماء مفهوم اختبار تحليل الفيروس عن طريق تحليل التنفس، فقد بدأ العلماء البريطانيون هذه التجارب في أغسطس الماضي، وفق "قناة الحرة".

وأجرى الباحثون الإسرائيليون تجاربهم على عدد من الجنود المصابين، وبالفعل وجدوا مؤشرات على وجود الفيروس في عينات من تنفسهم.

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وقال كبير مسؤولي الأبحاث، درو موريس: "نأمل أن ننتج اختبارًا موثوقًا به وأرخص بكثير وأسرع من الاختبارات الحالية بما في ذلك PCR".

وأضاف أن التجارب المبكرة، والتي تتطلب من الناس التنفس في كيس صغير موصول بجهاز يبحث عن الروائح المنبعثة من الفيروس، أظهرت أنها كانت دقيقة بنسبة 85 في المائة.

وأظهرت الدراسات أن المرضى المصابين بفيروس كورونا لديهم بصمات تنفس مختلفة قليلاً عن تلك الخالية من الفيروس.

يذكر أن العلماء كانوا قد تمكنوا من صنع جهاز تحليل التنفس الذي يكتشف سرطان الرئة في أقل من ست دقائق من خلال البحث عن المواد الكيميائية التي تطلقها الأورام في الشعب الهوائية.

ويعتقد الخبراء أنه يمكن استخدام نفس التكنولوجيا في الكشف عن فيروس كورونا، إذا تمكنوا من إثبات أن المرضى المصابين يزفرون مواد منبهة.