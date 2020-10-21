حساسية الكافيين.. الأسباب والأعراض

يحرص الكثير على تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والتي تزود الجسم بالطاقة وتساعد على التركيز من خلال تحفيز الجهاز العصبي، ولكن قد يصاب البعض بحساسية الكافيين وتظهر عليهم بعض الأعراض المختلفة التي تدل على الإصابة به.





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أسباب حساسية الكافيين

يوجد عوامل مختلفة تساعد على الإصابة بحساسية الكافيين ومنها العمر والوزن والسن، ومن أهم الأسباب التي تتسبب في حساسية الكافيين:

تناول بعض أنواع الأدوية التي تتسبب في حساسية الكافيين ومنها الأدوية والمكملات العشبية الخاصة بأمراض الجهاز التنفسي.

عند تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين يتم امتصاصه من الأمعاء، ويصل إلى مجرى الدم مما يؤثر على الأعضاء المختلفة بالجسم.

يؤثر الكافيين على تأثير النواقل الكيميائية، كما أنه من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأدرينالين.

عدم تحمل الكافيين اللاتحسسي وزيادة إطلاق الأدرينالين، مما يؤدي إلى ظهور الأعراض الناتجة عن الكافيين.

عند محاولة الجسم طرد الكافيين من الجسم تطلق الأجسام المضادة الهستامين مما يثير حساسية الجسم والتسبب في حدوث التهابات وحكة وتورم.

أشار موقع "health line" إلى دراسة عام 2014 والتي أثبتت أن مدى استجابة الأشخاص للكافيين قد تكون مرتبطة بالعامل الوراثي، وهذا قد يتسبب في حدوث حساسية الكافيين.

الغبار الذي يوجد في البن أو الشاي قبل تحميصه قد يتسبب في حدوث حساسية الكافيين.





أعراض حساسية الكافيين

الإصابة بصداع الرأس.

القلق والتوتر، والعصبية الزائدة.

الأرق وعدم القدرة على النوم.

تسارع ضربات القلب.

الإصابة بالقشعريرة في الجسم.

ظهور طفح جلدي.

ألم بالبطن والشعور بالغثيان والقيء.

وجود تورم في الحلق واللسان.

الإصابة بالسعال.

وجود حكة بالفم.

اضطرابات الجهاز الهضمي والإصابة بالإسهال.





علاج حساسية الكافيين