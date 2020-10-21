تلوث الهواء يقتل 500 ألف مولود في 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة حديثة، أن تلوّث الهواء تسبب بوفاة 476 ألف مولود جديد سنة 2019، غالبيتهم في الهند وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأوضحت الدراسة أن السبب الكامن وراء هذه الوفيات في ثلاثة أرباع الحالات هو الدخان السام الصادر عن الوقود المستخدم للطبخ.

وقد توفّي أكثر من 116 ألف رضيع هندي في الشهر الأوّل من عمره بسبب تلوّث الهواء و236 ألفا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بحسب تقرير "ستايت أوف جلوبال إير 2020" الذي استند إلى معطيات جمعها معهدان أمريكيان هما "هيلث إيفيكتس إنستيتوت" و"هيلث ميتريكس أند إيفالواشن".

وأفاد القائمون على هذا التقرير بوجود مزيد من الأدلّة التي تسمح بالربط بين تعرّض الأمّهات لتلوّث الهواء خلال الحمل وارتفاع خطر ولادة الأطفال قبل أوانهم أو بوزن منخفض جدّا.

Advertisements

وقال رئيس معهد "هيلث إيفيكتس إنستيتوت" دان جرينباوم إن "تلوّث الهواء الناجم عن وقود الطهي السيء النوعية لا يزال سببا رئيسيا لوفاة هؤلاء الأطفال الصغار، بالرغم من تراجع اتّكال الأسر عليه".

وتشتدّ وطأة هذه المشكلة خصوصا في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بحسب جرينباوم.

وكان تلوّث الهواء السبب وراء 6,7 ملايين حالة وفاة في المجموع سنة 2019، بحسب هذه الدراسة التي أظهرت أنه رابع سبب للوفيات في العالم.

ولفت معدّو هذا التقرير إلى أن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تسبّب بوفيات كثيرة ومشاكل اقتصادية ومجتمعية، لكنه ساهم في المقابل بالحدّ من التلوّث. غير أن هذه المكاسب هي قصيرة الأمد، بحسب التقرير.