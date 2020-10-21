فوائد الفواكه المجففة ..للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 11:44 صباحاً -

الفواكه المجففة للحامل تعد من لوازم التغذية السليمة للحامل والتي لها أهميتها طوال أشهر الحمل، والنظام الغذائي الذي تتبعه الحامل في هذه الفترة مفيد ونافع جداً لصحة الطفل منذ أن كان جنيناً وحتى بعد ولادته. والفواكه المجففة غنية بالمغذيات التي يحتاجها طفلك الذي لم يولد بعد، لما تضمه من فيتامينات ومعادن، ولكن هناك محاذير أيضاً. معنا الدكتورة نهى ياسين أستاذة التغذية للتوضيح

فواكه مجففة..للحامل

ما هي الفواكه المجففة؟

أهمية الفواكه المجففة للحامل

هي الفاكهة التي يتمّ إزالة معظم كمية الماء الموجودة داخلها من خلال طرق التجفيف، مما يسبب انكماش الفاكهة وبالتالي يصغر حجمها، وتمتلك الفواكه المجففة كمية كبيرة من الطاقة

ويمكن حفظها لفترات أطول بكثير من الفاكهة الطازجة، لذا فإنّه من السهل الحصول عليها كوجبة خفيفة، إضافة إلى أنها تمتلك كمية أكبر من الألياف، ومضادات الأكسدة، مقارنة بالفاكهة الطازج

وتُعدُ الفاكهة المجففة من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على الصحة؛ لاحتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية مثل المعادن، والفيتامينات، والإنزيمات، كما تحمي الجسم من العديد من المشاكل الصحية

الفوائد الغذائية الصحية..لللفواكه المجففة

من أهم العناصر الغذائية للحامل

الألياف واحدة من أهم العناصر الغذائية التي تحتاجها الحامل، والتي توفّرها الفواكه المجفّفة، حيث إن التغيرات الهرمونية في الحمل تؤدي إلى الإمساك، وما يزيد المشكلة تفاقماً هو تناول مكملات الحديد، من هنا يساهم النظام الغذائي الغني بالألياف بتحريك الأمعاء وحلّ هذه المشكلة

تتوزّع الألياف في الفواكه المجفّفة على الشكل التالي:

كوب من المشمش يحتوي على 1.63 غراماً من الألياف

1،4كوب من الخوخ يحتوي على غرامين من الألياف

ربع كوب من التفاح يحتوي على 1.3 غرام من الألياف التي يمكن أن تلبّي جزءاً كبيراً من حاجات الجسم اليومية من الألياف

الفواكه المجففة تضمن نمو الدم السليم للجنين

الحديد. أثناء الحمل تحتاج المرأة الحامل إلى نحو 27 ملغ من الحديد يومياً لضمان نموّ الدم السليم داخل جسم طفلها، كما أنه يساعدها في الحدّ من مخاطر الولادة قبل الأوان

تتميّز الفواكه المجففة بغناها بالحديد الذي يساعد الحامل في تلبية متطلبات الجسم من الحديد؛ ربع كوب من المشمش يحتوي على 0.6 ملغ من الحديد الذي يكمل 2٪ من حاجتك اليومية من هذا المعدن

المعادن والفيتامينات. تناول الفواكه المجفّفة في فترة الحمل توفّر عدداً كبيراً من المعادن والفيتامينات الأساسية

نظام مناعي صحي للحامل

مثل التمور، فهي غنية بالمغنيسيوم، تساعد في تطوير الأعصاب والعظام في جسم طفلك، كذلك البوتاسيوم فيقوّي العضلات ويساعد في الحدّ من مخاطر ارتفاع الضغط الخطير أثناء الحمل

كما تحتوي الفواكه المجفّفة على الفيتامين C الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويمنع تلف الأنسجة، فهو يساعد على تطوير نظام مناعي صحي عند الأم والطفل، ويساعد الجسم على امتصاص الحديد

وتجدين في المشمش المجفف الكثير من الفيتامين A الذي يساعد في التنمية السليمة للأسنان وعظام طفلك

الفواكه المجففة والفواكه الطازجة

تناولي الفواكه المجففة..بكميات أقل

الفواكه المجففة تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن: إذ تحتوي على نفس العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة الطازجة، فيمكن للسيدات خلال فترة الحمل الحصول على الاحتياج اليومي من الفيتامينات والمعادن، عن طريق تناول الفاكهة المجففة بكميات أقلّ من الفاكهة الطازجة

إمداد الجسم بالألياف: يُعدُ تناول الفواكه المجففة خياراً ممتازاً للحصول على المزيد من الألياف من النظام الغذائي، والتي تقلل خطر الإصابة بالإمساك في فترة الحمل، إضافة إلى كميات من فيتامينات ب

من السهل تناول الفواكه الجافة عند الشعور بالغثيان، كما أنها تمد الحامل بكمية كافية من الحديد لتجنّب حدوث فقر الدم، تناول الفاكهة المجففة مع كوب من عصير البرتقال أو عصير الليمون يزيد من كمية الحديد التي يمتصّها الجسم

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تتميز الفاكهة المجففة بأنّها مصدر مركّز وسريع للطاقة، لذا عند الشعور بانخفاض معدلات سكر الدم يمكن بدلاً من تناول الحلوى استهلاك الحلوى الطبيعية من الفاكهة المجففة كخيارٍ صحي

أمثلة للفواكه المجففة المفيدة للحامل

الزبيب المجفف للحامل

الزبيب والتين المجفف والمشمش من أكثر الأصناف شيوعاً، والتي تعدُ من الوجبات الخفيفة الصحية خلال فترة الحمل

ويأتي بعدها التمر والبرقوق المجفف: يحتوي البرقوق المجفف على كمية أكبر من العناصر الغذائية مقارنة بالبرقوق الطازج، باستثناء بعض الفيتامينات، فهو يحتوي على نسب عالية من الحديد، والألياف، والبوتاسيوم، وفيتامين ك

بالإضافة إلى أنّه يحتوي على مضادات الأكسدة، وكغيره من الفواكه المجففة فإنّه يوفّر كميات عالية من السكريات والسعرات الحرارية، ويساعد على التخفيف من الإمساك

التين المجفف للحامل

الزبيب: وهو من الفاكهة المجففة الغنية بمضادات الأكسدة التي تساعد بدورها على حماية الخلايا، كما أنّه مصدر مهم للألياف، والحديد، والبوتاسيوم، يحتوي على كمية مركزة من السعرات الحرارية والسكريات

التمر: من الفاكهة الغنية بالألياف التي تساعد في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بشكلٍ سلس، مما يقلل من احتمالية التعرّض لمشاكل الإمساك

كما يُعدُ التمر مصدراً مهماً للفولات الذي يساعد على تقليل خطر ظهور التشوهات الخلقية عند الجنين

تحسن من وظائف العضلات والأعصاب للجنين

بالإضافة إلى أنَه يوفّر الحديد الذي يعزز من نسب الطاقة في الجسم، كما يقلل من احتمالية الإصابة بفقر الدم المرتبطة بنقص الحديد

ويحسّن من وظائف العضلات والأعصاب للجنين، كما أنَه مصدر غني بالبوتاسيوم الذي يساعد على الحفاظ على ارتخاء الأوعية الدموية، ويخفض من ضغط الدم

التين: يحتوي التين المجفف على كمية أكبر من السعرات الحرارية، والسكريات، والألياف الغذائية، والمعادن، والفيتامينات مقارنة بالتين الطازج

لها تأثيرها على علاج الإمساك

إذ إنّ السكر الموجود مُركّز، لذا يُنصح بتناول التين المجفف بشكلٍ معتدل

وقد يمتلك التين المجفف تأثيراً أكبر لعلاج الإمساك مقارنة بالتين الطازج

أضرار الفواكه المجففة للحامل

اجعليها جزءا من نظامك الغذائي

يمكن للحامل تناول الفواكه المجففة كجزءٍ من النظام الغذائي الصحي، ولكن من المهم الانتباه إلى أنّها تحتوي على كميات كبيرة من السكر، ولا تحتوي على الماء مثل الفاكهة الطازجة

هي قد لا تساعد في عملية الهضم، لذا يجب على السيدات في فترة الحمل تناول الفاكهة المجففة باعتدال وتجنّب تناول الفاكهة المغلفة بالسكر، لا يُنصح بتناول أكثر من حصة واحدة منها في كلّ مرة

محاذير استخدام الفواكه المجففة

الحامل المريضة بالسكري..تقلل الكمية

على الحامل مريضة السكري التقليل من تناول الفاكهة المجففة، نظراً لأنّها تحتوي على كمية أكبر من الكربوهيدرات في الحصة الواحدة مقارنة بالفاكهة الطازجة

تحتوي بعض الأنواع منها على السكر المضاف، وفي حال إزالة قشرتها خلال عملية التجفيف فإنَه من الممكن أن تقلّ كمية الألياف الموجودة فيها

فائدة المشمش المجفف كبيرة

كمية السكر في نصف كوب من الفاكهة المجففة تعادل ما يوفّره كوب كامل من الفاكهة الطازجة أو المجمدة،

ويساعد تحديد الكمية المتناولة من الفاكهة المجففة وعصير الفاكهة على تقليل الكمية التي يتم الحصول عليها من السكر بشكلٍ عام

والأن هل تعرفين فوائد أخرى للفواكه المجففة..شاركينا معلوماتك ..اكتبيها في المربع أدناه ودعي غيرك من الحوامل يستفدن منها