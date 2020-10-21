فوائد شرب اللبن قبل النوم للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 11:44 صباحاً - يعد اللبن من منتجات الحليب التي يحبها الكبار والصغار، ولأن اللبن يتميز بفوائد غذائية كثيرة ومتعددة فقد قررت " الخليج 365" أن تقدم لك أهم فوائد شرب اللبن قبل النوم بالتحديد للحامل وذلك من خلال اللقاء مع إختصاصية التغذية إخلاص الموسى فتابعي معنا أهم هذه الفوائد كالآتي. قيمة اللبن الغذائية يحتوي اللبن على الكالسيوم الذي يقوي العظام يحتوي اللبن على نسبة من البروتينات النافعة والمفيدة لرفع مناعة الجسم.

يحتوي اللبن على بكتيريات مفيدة لصحة الأمعاء.

كما يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم المفيد لصحة العظام والأسنان.

ويحتوي اللبن الزبادي أو ما يعرف بالروب على البروبيوتيك الذي يعزز الوظائف المعرفية والادراكية في الدماغ. فوائد اللبن للحامل قبل النوم يهديء اللبن الأعصاب ويساعد على النوم يعمل اللبن على تهدئة أعصاب الحامل، وخلودها للنوم.

يحافظ على رائحة الفم ذكية ومنعشة.

يحافظ اللبن الزبادي قبل النوم على الوزن المثالي للحامل، ويمنع تكوين الكرش بعد الولادة حيث يخلصها من دهون البطن" تسطيح البطن".

ويعمل اللبن الزبادي على تقليل الالتهابات المهبلية، ويقي الحامل من داء المبيضات.

ويعمل اللن الزبادي على أن ينتظم ضغط الدم خاصة أن ضغط الدم عادة ما يرتفع في ساعات المساء وخلال الليل.

يحتوي اللبن الزبادي على جرعات كبيرة من الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وهذه يستفيد منها الجسم خلال الليل، وهي مفيدة لصحة العظام والمفاصل.

كما يعمل اللبن قبل النوم على تعزيز المناعة ضد الأمراض، وهي كل ما تحتاجه الحامل في فترة الحمل لها وللجنين.

يخفف من أعراض الاسهال عند الحوامل والذي يعتبر من أكثر المشاكل التي تشكو منها الحامل خلال الحمل.

يفضل تناول اللبن المصنع من الحليب القليل الدسم أو اللبن اليوناني.

ويفضل ألا تتناول الحامل اللبن الذي يحتوي على قطع الفاكهة لأن كمية كبيرة من السكر تضاف له، وبالتالي يسبب زيادة في الوزن. والآن عزيزتي الحامل هل لديك أسئلة حول اللبن وفائدته للحامل قبل النوم لكي تضعيها في المربع أسفل الموضوع ليجيب عليها خبراء الخليج 365؟

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