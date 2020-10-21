كيف يمنحكِ زيت الخروع بطن مسطح؟ .. إليكِ الطريقة الفورية

يشتهر زيت الخروع بخصائصه المعززة لنمو الشعر. لكن هل تعلمي أن هذا الزيت يساعد أيضًا في تفتيت دهون البطن؟. يساعد زيت الخروع على تقليل الوزن عن طريق تحفيز عملية التمثيل الغذائي، منع امتصاص الدهون، الحد من الالتهابات، كما يعمل أيضاً كملين.

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كيفية استخدام زيت الخروع لتخسيس الوزن؟

يمكنكِ تناول ثلاث ملاعق صغيرة أو ملعقة واحدة من زيت الخروع عن طريق الفم لإنقاص الوزن. يساعد الزيت في هذه الحالة على قمع شهيتك وبالتالي لا تشعرين بالجوع، كما أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي للدهون عن طريق تحسين حركة الأمعاء. يساعد زيت الخروع في تخفيف مشكلة احتباس الماء في الجسم، من ثم يساعدكِ على إنقاص الوزن.



- زيت الخروع ملين قوي، وبالتالي لا يجب استخدامه لفترة طويلة. يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط لزيت الخروع إلى خلل في الإلكتروليت وسوائل في الجسم، كما يمكن أن يسبب تهيج الجهاز الهضمي.

1. الاستهلاك عن طريق الفم

خذي ملعقتين إلى ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الخروع قبل الإفطار، كثير من الناس لا يحبون طعمه لذا، يمكنكِ مزجها ببعض العصير. يمكنكِ الاستمرار في هذا النظام لمدة أسبوع بكن بعد ذلك توقفي لمدة أسبوع على الأقل.

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2. لفائف زيت الخروع للتخلص من دهون البطن

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع

غلاف بلاستيكي

كيس ماء ساخن

منشفة ملفوفة

الطريقة:

استلقِ بشكل مريح وادعمي ظهرك بالمنشفة الملفوفة.

ضعي زيت الخروع على أطراف أصابعك وضعيه على بطنك بحركة دائرية مع التدليك لمدة 10 دقائق.

الآن ، قومي بتغطية منطقة البطن بغطاء بلاستيكي.

أخيرًا، احتفظ بكيس الماء الساخن أعلى الغلاف البلاستيكي.

استرخي وانتظري لمدة 10 دقائق قبل إزالة اللفافة البلاستيك



