وكيل بلماضي يحذر بن رحمة من تكرار سيناريو فيغولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر حسيني بولنوار، وكيل اللاعبين الجزائري، مواطنه سعيد بن رحمة، نجم "محاربي الصحراء" المنتقل حديثا لنادي وست هام يونايتد الإنجليزي، من مصير مواطنه سفيان فيغولي.

وكان بن رحمة قد انتقل لوست هام في آخر أيام الميركاتو الصيفي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع إجبارية الشراء في نهاية الموسم، قادما من برينتفورد.

وسبق لنادي وست هام أن لعب فيه لاعب جزائري آخر، وهو سفيان فيغولي الذي انضم إليه في 2016، قبل الرحيل عنه في الصيف التالي.

ناد غير مستقر



بولنوار يعتبر واحد من أبرز وكلاء اللاعبين الجزائريين، حيث سبق له أن أشرف على إدارة أعمال جمال بلماضي، المدرب الحالي لـ"محاربي الصحراء"، فضلا عن القائدين السابقين لمنتخب الجزائر مجيد بوقرة وعنتر يحيى.

واعتبر بولنوار أن قرار سعيد بن رحمة بالانضمام لنادي وست هام لم يكن موفقا لعدة اعتبارات، وذلك في تصريحات أدلى بها لموقع "لاجازيت دي فينيك" الناطق باللغة الفرنسية، والمختص في متابعة كرة القدم الجزائرية.

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وقال بولنوار في هذا الصدد: " وست هام ناد غير مستقر، ويشهد بصفة مستمرة تغييرات كبيرة في صفوفه".





وتابع: "من سوء حظ بن رحمة أنه فضل الانضمام لنادٍ همه الأول القيام بـ(بيزنس) بيع اللاعبين، بدون الاهتمام بمسيرتهم الكروية".

وواصل: "سفيان فيغولي سبق له أن لعب في هذا النادي وعانى من مشاكل كبيرة بسبب مشكلة العمولات، مما أجبره عن الرحيل عنه".

وأتم: "بن رحمة اختار التعاقد مع وست هام في نهاية المطاف، ولو أنني كنت أفضل أن ينضم لناد طموح مثل ليدز يونايتد".

يُذكر أن بن رحمة كان أحد أبرز نجوم برينتفورد على مدار الموسم الماضي، حيث أسهم معه في 25 هدفا، وكان قريبا من قيادته للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، غير أن الفريق خسر في المباراة النهائية المؤهلة للمسابقة أمام فولهام.