رئيس الزمالك يدعم الرجاء.. ويضع تصورا لموقعة الأهلي

بعث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري برسالة دعم معنوي لنادي الرجاء البيضاوي المغربي، منافس فريقه في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد إصابة عدد كبير من لاعبي الأخير بفيروس كورونا.



وبات الرجاء مهددا بعدم خوض إياب نصف النهائي الأفريقي، بعدما أصيب أغلب لاعبيه بفيروس كورونا، ومنعته وزارة الصحة المغربية من السفر للقاهرة مطالبة الفريق بالكامل بدخول الحجز الصحي لمدة 7 أيام، مما يعني عدم تمكنه من خوض المباراة حال إقامتها في موعدها السبت المقبل.

وأكد مرتضي منصور، في تصريحات تلفزيونية، أنه يوافق على تأجيل مباراة الزمالك ضد الرجاء بسبب إصابات كورونا لدي الفريق المغربي، موضحا أنه ليس لديه أي مانع على الإطلاق من فكرة التأجيل.

وأضاف: "مصر والمغرب شعب واحد، تجمعنا أمور كثيرة، ونحن نقدر إصابة لاعبي الرجاء، ونوافق على تأجيل المباراة حتى يتم شفاؤهم من فيروس كورونا".

وأعرب رئيس الزمالك عن سعادته ورضاه بعد فوز فريقه في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، معتبرا أن البطل الحقيقي جماهير الزمالك العظيمة التي قامت بمساندة اللاعبين ودعمهم بشكل دائم طيلة الفترة الماضية خاصة قبل اللقاء.





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الزمالك والأهلي.. والمواجهة المحتملة

من جانب آخر، أوضح رئيس الزمالك أنه من الصعب اقتسام جائزة دوري ابطال أفريقيا بين فريقه وغريمه التقليدي الأهلي الذي اقترب هو الآخر من بلوغ النهائي على حساب الوداد المغربي، لأن هناك 3 أطراف تتحكم في ذلك الأمر، أحدها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان الأهلي فاز على أرض الوداد بهدفين دون رد، في ذهاب نصف النهائي، ليضع قدما في المباراة النهائية للبطولة المقرر أن تقام في القاهرة حال وصول الفريقين المصريين إليها.

وقدم مرتضى منصور اقتراحا بشأن المباراة المواجهة بالقول: "أتمنى إقامة مباراة الزمالك والأهلي بجمهور، وتخصيص أموالها من التذاكر لصالح مشروع خيري وطني خلال الفترة المقبلة".







وأضاف رئيس الزمالك: "أقول لجماهير الناديين إنني أريد أن أكسب الأهلي في الملعب وليس على صفحات السوشيال ميديا، بعيدًا عن السخرية التي تؤجج الفتن بين الجماهير".

وواصل أن الزمالك لديه أعظم جماهير في العالم، وأنهم يساندون الكيان وهو ما كان يطلبه منهم دائماً، وليس رئيس النادي أو أشخاصا بعينهم.

يذكر أن الأهلي يمتلك الرقم القياسي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 مرات، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني بـ5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.