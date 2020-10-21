قبل فان ديك.. 5 إصابات أفسدت المنافسة على الدوري الإنجليزي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقت آمال نادي ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ضربة قوية، بعد تعرض المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك للإصابة بالرباط الصليبي، واحتمالية غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم.

فان ديك تعرض للإصابة خلال تعادل ليفربول مع إيفرتون بنتيجة 2-2، السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تدخل قوي من قبل جوردان بيكفورد، حارس "التوفيز".

وتخشى جماهير ليفربول أن تتسبب تلك الإصابة في تأثر الفريق وعدم قدرته على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي نجح في الحصول عليه خلال الموسم الماضي، للمرة الأولى بعد غياب 30 عاما.

وفي تلك الحالة، لن يكون ليفربول أول فريق تتأثر منافسته على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب إصابة أحد لاعبيه، حيث شهدت المسابقة العديد من الحوادث المماثلة.

آلان شيرار



كان يوم 28 يوليو/تموز 1997 من الأيام الحزينة على جماهير فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إذ تعرض مهاجم إنجلترا الأول آلان شيرار للإصابة، ليعلن المدرب كيني دالجيش أنه سيغيب عن الملاعب لعدة شهور.

شيرار تعرض للإصابة خلال مواجهة تشيلسي في دورة "أمبرو" الدولية الودية قبل بداية الموسم، وأجرى عملية جراحية أظهرت حاجته للغياب عن الملاعب لعدة أشهر.





ولم تتوقف الخيبة عند حد الإصابة الطويلة، ففي اليوم نفسه كان نيوكاسل يبيع مهاجمه لي فرديناند إلى توتنهام هوتسبير، ليبقى الخط الأمامي بدون لاعبين.

نيوكاسل في هذا الموسم كان من أكبر المرشحين لإحراز اللقب، لكن غياب شيرار حول الفريق لأحد فرق الوسط.

ومع عودته إلى الملاعب، لم يسجل الهداف الإنجليزي سوى هدفين فقط في 17 لقاء، واحتل فريقه المركز الـ13 في جدول الترتيب.



إدواردو أرسنال

تعرض البرازيلي إدواردو دا سيلفا، مهاجم أرسنال السابق، لإصابة في 2008، عامه الأخير الذي اقترب فيه "الجانرز" من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يحقق مانشستر يونايتد اللقب في النهاية.

إدواردو انضم لأرسنال في صيف 2007 من دينامو زغرب الكرواتي، وبات أحد الأعمدة الرئيسية في ظل إصابة الهولندي روبين فان بيرسي، ولكنه تعرض للإصابة في 23 فبراير/شباط، بكسر في شظية القدم اليسرى وخلع للكاحل الأيسر خلال مواجهة برمنجهام سيتي.

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وبعد تلك المباراة، فشل أرسنال في الحفاظ على صدارة للدوري، بينما عاد إدواردو للملاعب بعدها بعام.

إصابة توريس

في الموسم نفسه 2007-2008، سجل فرناندو توريس لفريق ليفربول الإنجليزي 14 هدفاً في 24 مباراة، ليضعه ضمن المرشحين للتتويج باللقب.





اللاعب تعرض لإصابة في القدم جعلته يتوقف عن تسجيل الأهداف، وتسببت في تعطيل ليفربول في العديد من المباريات المهمة في ذلك الموسم.

لابورت

في الموسم الماضي 2018/2019، فشل مانشستر سيتي في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي حققه في آخر موسمين قبلها.

فشل السيتي جاء بعد تعرض مدافعه الفرنسي إيميريك لابورت للإصابة بقطع في الغضروف المفصلي للركبة أمام نوريتش سيتي، مما أدى لغيابه فترة من 5 إلى 6 أشهر.





سيتي عانى من 9 هزائم في الموسم الماضي، ليكون ذلك أكبر عدد من الهزائم لفريق يدربه المدرب بيب جوارديولا في موسم واحد، منهياً الموسم بفارق 18 نقطة خلف البطل ليفربول.

فيديتش

في موسم 2011-2012 الذي خسره مانشستر يونايتد في الجولة الأخيرة لصالح مانشستر سيتي، تعرض المدافع الصربي نيمانيا فيديتش في ديسمبر/كانون الأول 2011 لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة بازل السويسري بمجموعات دوري أبطال أوروبا.

الإصابة أبعدت اللاعب عن يونايتد لنهاية الموسم في خبر كان بمثابة صدمة قوية للمدرب الأسكتلندي أليكس فيرجسون.





يونايتد في هذا الموسم عانى في المراحل الأخيرة بفقدان 16 نقطة، مما منح مانشستر سيتي اللقب في الجولة الأخيرة.