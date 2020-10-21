شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تدل على إصابتك بفيروس كورونا مسبقًا دون أن تعرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ارتفاع نسبة حالات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم والبالغة أكثر من 80٪ قال بعض الخبراء إن العدوى قد تكون خفيفة جدًا، أو منخفضة المدى، بحيث يكون من الصعب للغاية التمييز بين الأعراض وأعراض الخلل الفيروسي أو العدوى الشبيهة بالإنفلونزا، ما يعني أنه قد يكون هناك الكثير من الأشخاص قد حاربوا الفيروس بالفعل، وهزموه بنجاح، دون أن يعرفوا ذلك بالفعل، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".





علامات تدل على أنك قد أصبت بكورونا دون أن تعرف حمى استمرت أكثر من ثلاثة أيام

يمكن أن يكون وجود حمى منخفضة الدرجة لأكثر من ثلاثة أيام علامة على الإصابة بعدوى COVID، خاصةً إذا كان مصحوبًا بصداع أو سيلان أو حكة في الأنف وفقًا لأرقام منظمة الصحة العالمية، وأبلغ ما يقرب من 87٪ من حالات COVID المؤكدة عن ظهور حمى مفاجئ، لذلك من الحكمة بالتأكيد مراجعة الأعراض التي ظهرت عليك في الأشهر الماضية.

قلة أو فقدان حاسة الشم والتذوق

قد يكون التغيير في كيفية اكتشاف حواسك الشمية للروائح علامة منبهة لعدوى COVID. وفقًا للأطباء، يُلاحظ فقدان حاسة الشم أو التذوق، المعروف أيضًا باسم فقدان حاسة الشم في أخف حالات العدوى، ويحدث غالبًا عندما تهاجم البقايا الفيروسية الأغشية المخاطية في الأنف، ما يضعف قدرتك على اكتشاف الروائح بالكامل. وخلصت الدراسات الحديثة أيضًا إلى أن هناك في الواقع روائح معينة لا يستطيع مرضى COVID التعرف عليها ، بما في ذلك زيت جوز الهند والنعناع واستمرار انخفاض حاسة الشم لعدة أشهر بعد زوال العدوى. إذا كنت تعاني أيضًا من مشاكل في الجهاز الهضمي أو شعرت بتراجع في الشهية ، فقد يعني ذلك أيضًا COVID.

سعال جاف

هناك نوع محدد جدًا من السعال مرتبط بعدوى COVID - سعال جاف بالنسبة للبعض، قد يكون السعال الجاف القاسي المصحوب بألم في الحلق مؤشرًا على وجود عدوى نشطة بفيروس كورونا، وبالتالي من المهم حقًا أن تبحث عن هذه العلامة مرة أخرى، في الحالات الأكثر اعتدالًا، يمكن أن يعاني الشخص من السعال وحده، ولا يعاني من أي علامة أخرى على الإطلاق، ما يجعل تشخيص COVID أكثر صعوبة، عادة ما يرتبط السعال الجاف بالحساسية والملوثات الخارجية لذلك، إذا كنت تعاني من سعال جاف طويل الأمد عندما لم يكن موسم الحساسية محددًا، فقد يكون COVID.

احمرار العين

قد يكون احمرار العين وسيلان الدموع مزعجًا، ويمكن أن يكون أيضًا علامة على التهاب الملتحمة الخفيف الذي يغذيه فيروس كورونا يمكن أن تكون طريقة محتملة يمكن أن ينتقل بها الفيروس عندما تلمس باستمرار عينيك وجلدك حول وجهك بأيدي متسخة أو تلامس الفيروس من خلال انتقال الهباء الجوي.

Advertisements

الطفح الجلدي بأصابع القدم المصابة بفيروس كورونا

الطفح الجلدي وأصابع COVID الفريدة، التي تظهر بشكل خاص عند الأطفال الصغار ، هي أحدث أعراض COVID التي تربك الناس يمكن أن يحدث عندما يسبب الفيروس التهابًا نشطًا في الجسم، ويتسبب في تحول جلد اليدين أو البطن أو القدمين أو حول أصابع القدم إلى اللون الأحمر والانتفاخ والحكة.

بالنسبة للأطفال، الذين يعانون من أعراض قليلة أو معدومة ، قد تكون هذه هي العلامة التي يجب البحث عنها.

ألم في الصدر وضيق في التنفس

يمكن أن يكون ضيق التنفس علامة على انخفاض تشبع الأكسجين ، ويتطلب دعمًا طبيًا يمكن أن يكون أيضًا أحد علامات الإصابة الخفيفة بفيروس COVID إذا كان مصحوبًا بسعال أو نزلة برد.

نظرًا لأن ضيق التنفس هو أيضًا علامة يعاني منها مرضى COVID بعد هزيمة العدوى، فمن المحتمل أن يكون علامة تمر دون أن يلاحظها أحد لأولئك غير المدركين للعلامات والأعراض.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عدوى شديدة ، يمكن أيضًا الشعور بالشفاه الزرقاء وعدم الراحة والارتباك وتدهور الإدراك.

تحقق من الجدول الزمني لأعراضك

لا يعني ذلك أننا نقترح أن وجود كل هذه الأعراض يعني أنك قد أصبت بكورونا بالتأكيد ولكن الخبراء يقترحون أن الأشخاص الذين مرضوا في الأشهر الأولى من العام، أي من يناير إلى أبريل قد يكونوا يعانون من COVID-19 في الوقت الذي بدأنا فيه فقط في معرفة وتعلم الأعراض.

اقترحت بعض الدراسات أيضًا أن تاريخ الحالات من نوفمبر وديسمبر 2019 يمكن أن يكون أيضًا مؤشرًا على انتشار COVID ، بأشكال معتدلة جدًا.