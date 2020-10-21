شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كيف يمكن للأقنعة المصنوعة من القماش أن توقف فيروسا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقلل أقنعة الوجه من انتشار الفيروسات التي تنتقل من إفرازات الجهاز التنفسي، والأقنعة القماش لديها القدرة على إحداث فرق كبير في انتقال الفيروس.

وفيما يلى الإجابات عن الكثير من أشئلة الناس أسئلة حول القناع القماش، حيث عرض موقع " theconversation" أبرز الأسئلة الشائعة فى هذا الإطار.

س : ما هي أفضل الخامات لأقنعة الوجه القماشية؟

بناءً على ملخص لـ 25 دراسة مختلفة، استنتج الباحثون أن القطن المنسوج ، 100 خيوط لكل بوصة على الأقل ؛ الفانيلا ، إما من مزيج القطن أو القطن ، على الأقل 90 خيطًا في البوصة ؛ مادة منشفة الشاي. ومواد تي شيرت قطنية ثقيلة وذات نوعية جيدة، تؤدي أداءً جيدًا.

لذلك نوصي بصنع الأقنعة من طبقتين على الأقل ؛ ثلاثة أو أربعة قد يكون أفضل، وجدت أدلة على طبقات متعددة من نفس الأقمشةمن مواد مختلفة.

على سبيل المثال ، قناع من طبقتين بحافة مخيطة يمنع 79 % من بكتيريا الفم من الوصول إلى البيئة أثناء السعال. في نفس التجربة ، تم إجراء قناع طبي حديث يمكن التخلص منه في نفس النطاق بنسبة 85 %.





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س : هل يمكن للقناع من القماش أن يحمي من يرتديه؟

أظهرت دراسة أُجريت على الأقنعة ذات الطبقة الواحدة ودراسة أقنعة من طبقتين مصنوعة من مادة تي شيرت حماية بنسبة 50٪ على الأقل.

قام ثلاثة باحثين من جامعة بيتسبرج بصنع أقنعة معقدة من ثماني طبقات من القمصان القطنية عالية الجودة المنكمشة مسبقًا والمثبتة على وجوههم: كل منها قام بترشيح أكثر من 90 % من الجسيمات الدقيقة بحجم الهباء الداخلي ، مما يوفر إثباتًا للمفهوم لفكرة تصميم أقنعة قماش أفضل.

هل هناك فوائد أخرى لارتداء القناع؟

تقترح فرضية جديدة طرحها باحثون في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، أن أقنعة القماش لا تقلل فقط من احتمالية وصول الكائنات المعدية إلى الشخص ، بل تقلل أيضًا من عدد الكائنات الحية المعدية - وأن انخفاض عدد الكائنات الحية المعدية يؤدي إلى انخفاض مرض شديد.

تشير الأدلة الوبائية المتراكمة من هذا الوباء إلى أنه عند ارتداء الأقنعة ، تقل خطورة المرض الإجمالية، من حيث نسبة المصابين الذين يظلون بدون أعراض أعلى ، واحتمال الوفاة أقل.