وفاة طبيبة ليبية بعد 15 يوما من زواجها.. فساد لجنة مكافحة كورونا

لا يزال الفساد المحدق بحكومة فايز السراج غير الدستورية في ليبيا، يحصد أرواح المدنيين والأبرياء، والذي لم يسلم منه ملائكة الرحمة من الأطباء والعناصر الطبية المساعدة.



وأعلنت السلطات الصحية في طرابلس، وفاة الدكتورة إيمان الغرياني، دكتورة نساء وولادة بمستشفى الخضراء، الثلاثاء، جراء إصابتها بفيروس كورونا في مركز العزل (معيتيقة) بالعاصمة طرابلس، الذي يفتقر إلى الاحتياجات الأساسية لمواجهة المرض.

يشار إلى أن "الغرياني" هي طبيبة شابة لم يمر على زواجها سوى أسبوعين فقط، وهو ما أكدته وزارة الصحة بحكومة فايز السراج نفسها خلال بيان نعي لها، الثلاثاء.

وتنضم الغرياني إلى قائمة طويلة من الأطباء، بعضهم شباب، الذين قضى عليهم المرض، وسط إهمال متزايد من حكومة السراج، والتي بدأت بوفاة الطبيب عيسى رمضان الأبيض، أغسطس/آب الماضي كأول طبيب في ليبيا يتوفى جراء إصابته بفيروس "كورونا" في بلدية غريان، جنوبي طرابلس.

بعدها تم إعلان وفاة الدكتور الشارف تنتوش استشاري جراحة الفك والتجميل، والدكتور مفتاح عبدالله الشيباني، اختصاصي الجلدية، والطبيبة صالحة نتفة العشيبي، وآخرين.

والثلاثاء، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 14 حالة وفاة و957 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 570؛ ليبلغ الإجمالي 50906 إصابات، بينهم 27832 تم شفاؤهم و746 حالة وفاة.

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وتمدد الفساد في "حكومة السراج" غير الشرعية بطرابلس ليشمل كافة القطاعات حتى وصل إلى وزارة الصحة، ما دفع رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام لإيقاف أي معاملات مالية للجنة المشتريات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا التابعة للوزارة، مؤكدا وجود تجاوزات مالية ضخمة.

وفشلت حكومة السراج في مجابهة المرض الذي بدء يستشري ووصل معدل الإصابات إلى أكثر من 1000 حالة يوميا، واعترف رئيس ما يسمى باللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا بحكومة السراج، الدكتور خليفة البكوش، بفشل حكومة السراج في السيطرة على فيروس كورونا.

ورغم اعتماد حكومة فايز السراج 3.2 مليار لوزارة الصحة بميزانية 2020، ونحو 966 مليون دينار لمواجهة أزمة كورونا، إلا أنها فشلت في ذلك، وأصيب وتوفي حتى الآن حوالي 700 حالة، وعدد كبير من كبار المسؤولين، على رأسهم سليمان العبيدي رئيس الأركان الأسبق الموالي لمليشيات السراج.

وخلال ستمبر/أيلول الجاري، صدرت أوامر بإلقاء القبض على وكيل وزارة الصحة محمد هيثم القيادي الإخواني، في تهم فساد، والذي فر هاربا إلى تركيا قبل تنفيذ الأمر.

وشملت قائمة الموقوفين مدير عام جهاز الطب العسكري عمر البصير ميلاد هويدي، ومدير إدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري محمد حسين سالم، والمشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري عدنان البشتي، والمشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري عبدالحكيم سالم عطية، والمشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري يونس محمد امسلم، والمراقب المالي بجهاز الطب العسكري عمار منصور التائب.