كورونا يقتل شابة على متن طائرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمريكية، وفاة امرأة شابة من جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أثناء تواجدها على متن طائرة كانت على وشك الإقلاع.

وقال مسؤولون في مقاطعة دالاس إن امرأة في الثلاثينيات من عمرها توفيت بسبب كورونا أثناء تواجدها على متن طائرة متجهة من أريزونا إلى تكساس، حسبما ذكر موقع "بازفيد نيوز" الأمريكي.

وقالت لورين تريمبل، المسؤولة في مقاطعة دالاس، إن المرأة التي عُرّفت فقط بأنها مقيمة في جارلاند بولاية تكساس (جنوب وسط)، توفيت بينما كانت الطائرة لا تزال على مدرج المطار في أريزونا (جنوب غرب).

وليس من الواضح ما إذا كانت المرأة على علم بإصابتها بـ"كوفيد-19" وقت وفاتها، ولم يحدد المسؤولون شركة الطيران التي تملك الطائرة.

وأضافت تريمبل، أن حالة المرأة كانت حالة وفاة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، وفقًا لتعريف "مراكز للسيطرة على الأمراض والوقاية منها".

من جانبه، قال قاضي مقاطعة دالاس، كلاي جينكينز، لوسائل إعلام محلية إنه قبل أن تموت المرأة، كانت تعاني من صعوبة في التنفس وأعطيت الأكسجين.

كما قال مسؤولون في بيان صحفي إنها كانت تعاني أيضًا ظروفًا صحية أساسية شديدة الخطورة.

وعلى الرغم من وفاة المرأة في 25 يوليو/تموز الماضي، لم يتم إخطار المقاطعة بأنها وفاة مرتبطة بكوفيد-19 إلا قبل يومين فقط، كما ذكر جينكينز.

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واعتبر جينكينز أن وفاة المرأة تمثل "تذكيرًا بعدم وجود قيود عمرية تمنع الإصابة بفيروس "كوفيد-19".

وأضاف: "أود أن أشجع الناس بشدة على عدم الاعتقاد بأنهم لا يقهرون محصنون، لأنهم لا يعتقدون أنهم في فئة عالية الخطورة".

في حين أن معدلات الإصابة كانت أعلى بين كبار السن في بداية تفشي الوباء، فقد تحول هذا الاتجاه إلى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاما منذ يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب، وفقًا لدراسة حديثة لـ"مراكز للسيطرة على الأمراض والوقاية منها".

وجدت دراسة أخرى أجريت في الصيف أن 1 من كل 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا ممن ثبتت إصابتهم بكورونا، لم يتعافوا بعد بضعة أسابيع وربما يكونوا مصابين بمرض مزمن.

والإثنين، سجلت تكساس ما لا يقل عن 868 ألفا و917 إصابة بالفيروس، و17 ألفا و541 حالة وفاة، وفقًا لقاعدة بيانات "نيويورك تايمز".

وتشهد الولايات المتحدة "موجة ثالثة" من دخول المستشفيات مع اقتراب الانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وسجلت الولايات المتحدة وفيات بفيروس كورونا أكثر من أي دولة أخرى في العالم بلغت نحو 225.3 ألفا و732 وفاة، بينما أصيب 8.46 مليون شخص بفيروس كورونا وتعافى 5.504 مليون شخص حتى الثلاثاء.

ويكافح العالم من أجل السيطرة على تفشي المرض، بعد ارتفاع عدد الوفيات حول العالم، الثلاثاء إلى 1.124 مليون شخص، وبلوغ عدد المصابين نحو 40.75 مليون شخص، بينما تعافى نحو 30.4 مليون شخص.