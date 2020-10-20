"كمامة الشوارع" السلاح البلغاري لصد "هجوم كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعادت السلطات في بلغاريا الارتداء الإجباري للكمامة في الأماكن العامة والمفتوحة، اعتبارا من الخميس المقبل، نظرا للارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن وزير الصحة البلغاري، كوستادين أنجيلوف، الثلاثاء أن الهدف من هذا الإجراء هو تخفيض عدد الإصابات الجديدة.

ومن المنتظر أن يستمر تطبيق هذا الإجراء مبدئيا حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وقد أثار هذا الإجراء جدلا قويا لدى منتقديه.

وأوضح الوزير أن المحلات ومراكز اللياقة البدنية ستظل مفتوحة لكنها ستكون عرضة للرقابة على مدى التزامها بشروط مكافحة وباء كورونا.



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وارتفع عدد الإصابات الجديدة بكورونا على نحو قوي في الفترة الأخيرة، إذ وصلت حصيلة الإصابات الجديدة الثلاثاء إلى 1024 حالة لتصل إلى مستوى قياسي جديد.

كما ارتفع إجمالي الحالات حالياً ليصل إلى 12 ألفاً و366 حالة، مقابل 8099 حالة في الأسبوع الماضي.

ويبلغ عدد سكان بلغاريا 6.9 مليون نسمة.

وتطبق بلغاريا منذ 22 يوليو/تموز الماضي الارتداء الإجباري للكمامة داخل القاعات المغلقة، وقاعات الاستخدام الجماعي مثل المحلات والبنوك والهيئات وفي وسائل النقل العام.