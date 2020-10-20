شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف نوع رئيسى في خلايا الكبد له دور قوى فى الدفاع ضد بعض الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء في أبحاث سكريبس دورًا مهمًا في مكافحة الأمراض لخلايا تسمى خلايا الكبد ، والتي تشكل معظم أجزاء الكبد، وبالتالى يمكن تسخير هذا الاكتشاف لتطوير أدوية جديدة للأمراض الفيروسية.

وفقًا للدراسة الجديدة ، التي نشرت في مجلة Communications Biology ، تساعد خلايا الكبد في السيطرة على العدوى من الفيروسات الشائعة التي تسمى فيروسات كوكساكي ، وربما تحمي أيضًا ضد العديد من الفيروسات الأخرى.

تشير النتائج إلى أن خلايا الكبد هذه، المعروفة منذ فترة طويلة بدورها في تعطيل السموم الكيميائية في الدم ، يجب أن يُنظر إليها أيضًا على أنها عنصر مهم في الجهاز المناعي، وقد تكون الأدوية المستقبلية قادرة على تعزيزه لتقوية دفاع الجسم ضد الفيروسات.



خلايا الكبد

ووفقا لمؤلف الدراسة: "قد تكون خلايا الكبد قد طورت قدرتها على امتصاص وإسكات مجموعة متنوعة من الفيروسات المختلفة، لإبطاء انتشارها في الجسم وتقليل الأمراض المرتبطة بالعدوى".

درس الفريق الطبي، منذ فترة طويلة فيروسات كوكساكي ، وهي عائلة من الفيروسات الشبيهة بشلل الأطفال والتي يمكن أن تسبب مجموعة واسعة من الأعراض بما في ذلك الحمى والتهاب الحلق والطفح الجلدي والإسهال والتهاب السحايا والتهاب البنكرياس والتهاب القلب . تم تسمية الفيروسات باسم مدينة كوكساكي في نيويورك ، حيث تم عزل عينات الفيروس في البداية من المرضى في أواخر الأربعينيات.

لاحظ الفريق، أن الفئران تعاني من تلف كبير في الكبد ، بما في ذلك تلف خلايا الكبد وموتها ، عند إصابتها بنوع من فيروسات كوكساكي يسمى فيروس كوكساكي ب 3 (CVB3).

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أظهرت النتائج أن خلايا الكبد العادية ، عندما تكون قادرة على الإصابة بفيروس كوكساكي CVB3 ، تساعد في حماية باقي الجسم من الفيروس.

نظرًا لكبر حجم الكبد ، تشكل خلايا الكبد نوعًا رئيسيًا من الخلايا في الجسم، وبالنسبة للباحثين ، يبدو من غير المحتمل أن يكون هذا النوع الرئيسي من الخلايا قد تطور للدفاع ضد عائلة واحدة فقط من الفيروسات.

على الأرجح ، كما يقولون ، يعمل على نطاق واسع ، مثل "الإسفنج" المضاد للفيروسات ، حيث يمتص أيًا من أنواع الفيروسات المتنوعة من مجرى الدم في وقت مبكر من الإصابة ، للمساعدة في إبطاء والحد من العدوى في بقية الجسم.

ويضيف الباحثون أن خلايا الكبد التي تمتص الفيروسات بهذه الطريقة قد تتلف أو تموت ، لكن الضرر الذي يلحق بالكبد ربما يكون مؤقتًا فقط.

لاحظوا أيضًا أن الفيروسات الشائعة الأخرى ، بما في ذلك فيروس كورونا SARS-CoV-2 الذي يسبب COVID-19 ، يمكن أن تسبب تلفًا بسيطًا ومؤقتًا في كثير من الأحيان للكبد، يشبه إلى حد كبير ذلك الذي لوحظ في فيروس CVB3. يشير هذا مرة أخرى إلى أن الدور الدفاعي لخلايا الكبد قد يمتد إلى ما هو أبعد من فيروسات كوكساكي، لذا يعتمد الفريق مواصلة هذا النوع من الأبحاث حول ما إذا كانت خلايا الكبد - وكيف - تدافع ضد فيروس SARS-CoV-2 والفيروسات الأخرى.