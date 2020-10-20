شكرا لقرائتكم خبر عن ٧ نصائح للبقاء آمنًا مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انخفاض درجات الحرارة، يزيد خطر انتشار فيروس كورونا، ولكن هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتخاذها للمساعدة في حماية نفسك وكل من حولك، ونظرًا لعدم وجود لقاح معتمد قيد الاستخدام على نطاق واسع حتى الآن ، لا تزال التدابير الوقائية ضرورية، وهناك عدد من التوصيات تشمل 7 خطوات بسطية لحماية نفسك وأحبائك وتقليل انتشار COVID-19، وفقا لموقع " theconversation"



نصائح للأمان من كورونا

تجنب الحشود وابقى على مسافة

تجنب الاتصال المغلق والمزدحم والوثيق، فعندما يغني الناس أو يصرخون أو حتى يتحدثون فقط ، فإنهم يرسلون قطرات صغيرة من الجهاز التنفسي في الهواء. إذا دخلت القطرات المصابة في عينيك أو أنفك أو فمك ، فقد تصاب بالعدوى، لذا فإن البقاء على بعد 6 أقدام قاعدة أساسية جيدة، لكنها لا تحميك من كل شيء. يمكن لأصغر هذه القطرات ، المعروفة باسم الهباء الجوي ، أن تبقى في الهواء لساعات.

تزيد مخاطر الإصابة بـ COVID-19 في الأماكن غير جيدة التهوية حيث يقضي الناس فترات طويلة معًا على مقربة.

ارتدِ قناعًا للوجه

يمكن لأقنعة الوجه أن تقلل من انتشار الفيروس، عن طريق إيقاف القطرات التي يتنفسها الأشخاص وتصفية بعض ما يستنشقونه، وهي مهمة بشكل خاص في المناطق المزدحمة وسيئة التهوية.

لارتداء القناع بشكل صحيح ، ابدأ بتنظيف يديك قبل ارتدائه ، وتأكد من أن القناع يلائم أنفك وفمك وذقنك بإحكام. عندما لا يغطي القناع أنفك ، فإنك تعطي الفيروس طريقًا سهلاً للعدوى، إذا كنت ترتدي قناعًا من القماش ، فتأكد من أنه يحتوي على طبقتين أو أكثر.

تجنب لمس العينين والانف والفم

تلمس يديك العديد من الأسطح ويمكن أن تلتقط الفيروسات، بمجرد التلوث ، يمكن لليدين نقل الفيروس إلى عينيك أو أنفك أو فمك، ومن هنا يمكن أن يصيبك الفيروس.

Advertisements

اغسل يديك

مجرد غسل يديك يمكن أن يقلل من انتشار الفيروسات، لذا نظف يديك بشكل منتظم ودقيق لمدة 20 ثانية على الأقل بمطهر كحولي لليدين أو اغسلهما بالماء والصابون، فهذا يقضي على الجراثيم، بما في ذلك الفيروسات التاجية منها كورونا.

حافظ على نظافة الأسطح

قم بتنظيف وتطهير الأسطح في منزلك بشكل متكرر، وخاصة أولئك الأشخاص الذين يلمسونهم بانتظام، مثل مقابض الأبواب والحنفيات وشاشات الهاتف.

تعرف على الأعراض

تشمل الأعراض الشائعة لـ COVID-19 الحمى والسعال الجاف والتعب، من الأعراض الأخرى التي قد تصيب بعض المرضى: فقدان حاسة التذوق أو الشم ، أوجاع وآلام ، أو صداع ، أو احتقان في الحلق ، أو احتقان بالأنف ، أو احمرار في العين ، أو إسهال ، أو طفح جلدي.

تتداخل بعض هذه الأعراض مع نزلات البرد ، ولكن من الأفضل أن تخطئ في جانب الأمان. إذا شعرت بالمرض أو الحمى وصعوبة التنفس ، فاتصل بطبيبك أو بالمستشفى واطلب المساعدة. إذا كنت تعاني من أعراض أقل حدة ، اعزل نفسك حتى تتعافى ، حتى لو بدت الأعراض خفيفة.

اعتني بصحتك العقلية

خلال فترة التوتر والاضطراب الناتج عن الوباء ، لا تنسَ الاهتمام بصحتك العقلية، حيث يمكن أن يساعد التواصل مع الأصدقاء والأحباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الهاتف أو الفيديو أو الرسائل النصية في تقليل مشاعر العزلة الاجتماعية. إن تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الرياضة يوميًا والحصول على قسط كافٍ من النوم أمور مهمة للصحة والتأقلم.