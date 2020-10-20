- 1/2
- 2/2
العالم ينتظر لحظة الوصول للقاح كورونا
منذ تفشي فيروس كورونا المستجد ، أجرى العلماء مئات الدراسات والتجارب على أمل الوصول إلى لقاح فعال ضد الفيروس القاتل ، ولكن يبدو أن الاختراق المنتظر للوصول إلى اللقاح قد يكون في الابتكار الجديد الذي توصلت إليه مراهقة أميركية من أصل هندي ، والذي من شأنه قد يساعد على توفير علاج محتمل لمرض كوفيد-19.
فقد قدمت صاحبة الـ14 عاماً ابتكاراً يكتشف جزيء رصاص بإمكانه الارتباط انتقائياً بالبروتين الشوكي لفيروس “سارس- كوف- 2”.
إلى ذلك قالت أنيكا إنها استلهمت اكتشاف علاجات محتملة للفيروسات عبر الاطلاع على تاريخ وباء الإنفلونزا عام 1918، واكتشاف كيف أن الكثير من الناس يموتون كل عام في الولايات المتحدة رغم التطعيمات السنوية، ورغم العقاقير المضادة للإنفلونزا المتاحة في السوق، وفق “سي إن إن”.
أنيكا تشبرولو
وفازت أنيكا تشبرولو بجائزة “تحدي العلماء الشباب 3M” لعام 2020 وبمكافأة نقدية قدرها 25 ألف دولار أميركي.
وأضافت أن هدفها المقبل هو العمل مع العلماء والباحثين، الذين يصارعون من أجل السيطرة على الإصابة بمرض كوفيد-19 والوفاة جراء تلك الإصابة، وذلك عبر تطوير اكتشافاتها إلى علاج فعلي للفيروس، معتبرة أن ابتكارها قد يبدو قطرة في محيط، لكنه لا يزال يمثل إضافة إلى كل تلك الجهود.
كما أوضحت أن “كيفية تمكني من تطوير هذا الجزيء بدرجة أكبر بمساعدة أخصائيي الفيروسات والمتخصصين في تطوير العقاقير هي ما سوف تقرر نجاح تلك الجهود”.
كانت هذه تفاصيل خبر عجز عنه العلماء..مراهقة تتوصل إلى ابتكار جديد لتوفير علاج لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.