عجز عنه العلماء..مراهقة تتوصل إلى ابتكار جديد لتوفير علاج لكورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

منذ تفشي فيروس كورونا المستجد ، أجرى العلماء مئات الدراسات والتجارب على أمل الوصول إلى لقاح فعال ضد الفيروس القاتل ، ولكن يبدو أن الاختراق المنتظر للوصول إلى اللقاح قد يكون في الابتكار الجديد الذي توصلت إليه مراهقة أميركية من أصل هندي ، والذي من شأنه قد يساعد على توفير علاج محتمل لمرض كوفيد-19.

فقد قدمت صاحبة الـ14 عاماً ابتكاراً يكتشف جزيء رصاص بإمكانه الارتباط انتقائياً بالبروتين الشوكي لفيروس “سارس- كوف- 2”.

إلى ذلك قالت أنيكا إنها استلهمت اكتشاف علاجات محتملة للفيروسات عبر الاطلاع على تاريخ وباء الإنفلونزا عام 1918، واكتشاف كيف أن الكثير من الناس يموتون كل عام في الولايات المتحدة رغم التطعيمات السنوية، ورغم العقاقير المضادة للإنفلونزا المتاحة في السوق، وفق “سي إن إن”.

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أنيكا تشبرولو

وفازت أنيكا تشبرولو بجائزة “تحدي العلماء الشباب 3M” لعام 2020 وبمكافأة نقدية قدرها 25 ألف دولار أميركي.

وأضافت أن هدفها المقبل هو العمل مع العلماء والباحثين، الذين يصارعون من أجل السيطرة على الإصابة بمرض كوفيد-19 والوفاة جراء تلك الإصابة، وذلك عبر تطوير اكتشافاتها إلى علاج فعلي للفيروس، معتبرة أن ابتكارها قد يبدو قطرة في محيط، لكنه لا يزال يمثل إضافة إلى كل تلك الجهود.

كما أوضحت أن “كيفية تمكني من تطوير هذا الجزيء بدرجة أكبر بمساعدة أخصائيي الفيروسات والمتخصصين في تطوير العقاقير هي ما سوف تقرر نجاح تلك الجهود”.