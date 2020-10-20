شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علاقة شكل الأظافر بأمراض القلب والكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبرالأظافر الهشة، والبقع البيضاء الموجودة عليها أو التشوهات، دليلا على مستوى صحة الإنسان، ومدى تقدمه في العمر أو سوء التغذية مما يتطلب العناية بها وعلاج أية نقص في أنواع الفيتامينات. وتسمى البقع أو الخطوط البيضاء غير المنتظمة على الظفر ب leukonychia. عادة ما تكون نتيجة صدمة طفيفة، و هي غير ضارة في الأفراد الأصحاء.

يرصد موقع " the healthsite" أبرز المشاكل الصحية في الأظافر كالتالي:

الأظافر الحمراء

هل تساءلت يومًا عن سبب تحول أظافرك إلى اللون الأحمر بشكل غير عادي؟ إذا تحولت أظافرك من اللون الوردي الطبيعي إلى الأحمر الداكن ، فقد تكون مصابًا بأمراض القلب. وإذا امتد هذا الاحمرار إلى بشرتك ، فقد يكون هذا علامة واضحة على مرض المناعة الذاتية الذئبة.

أظافر بيضاء بشكل غير عادي

الأظافر بشكل عام ذات لون وردي فاتح ولكن عندما تصبح بيضاء بشكل غير عادي ، فهي علامة على بعض المضاعفات الصحية، يجب أن تعلم أنه يحاول إخبارك بشيء. قد يشير إلى أنك تعاني من مشاكل في الكبد.

أظافر سميكة أو متضخمة عندما ترى أن أظافرك تنمو بشكل أكبر وأسرع من المعتاد، يمكنك اعتبار ذلك علامة على أنك تعاني من عدوى فطرية خطيرة في الأظافر.

خطوط عمودية داكنة

يتجاهل الكثير من الناس الخطوط غير المعتادة على أظافرهم لأنها لا تسبب أي ألم أو تغير في اللون، ومع ذلك ، يمكن أن تشير هذه الحالة الخاصة لأظافرك إلى أنك تعاني من مرض خطير وأنك بحاجة إلى توخي الحذر. إذا رأيت أظافرك مغطاة بخطوط عمودية داكنة ، تُعرف باسم الميلانين الخطي ، فاعتبر ذلك علامة على سرطان الجلد.

تكسر الأظافر من تلقاء نفسها

عندما تبدأ هذه الأظافر في الانفصال عن الظفر دون أي صدمة خارجية أو ضغط ، قد تفكر في ذلك كعلامة على وجود خلل هرموني، وبالمثل ، إذا انفصلت أظافرك عن فراش الظفر وبدأت في النمو بشكل غير عادي ، فقد يكون هذا بسبب فرط نشاط الغدة الدرقية .

Advertisements

اللون الأزرق

أظافرنا ذات لون وردي فاتح ، ولكن عندما تتحول هذه الأظافر إلى اللون الأزرق ، فهذا مؤشر على أن جسمك لا يحصل على ما يكفي من الأكسجين، وهذه علامة على أنك تعاني من مشكلة في الرئة ، مثل انتفاخ الرئة، حيث ترتبط بعض مشاكل / أمراض القلب الخطيرة أيضًا بأظافر مزرقة.

الأظافر الهشة

الأظافر الهشة هي مشكلة شائعة تتميز بشكل أساسي بالأظافر الضعيفة والضعيفة والرقيقة، غالبًا ما يشير إلى أن جسمك يعاني من نقص الفيتامينات، وغالبًا ما ترتبط الأظافر الورقية أيضًا بالتهابات الغدة الدرقية أو الفطرية.

أظافر شاحبة

يمكن أن تشير الأظافر الشاحبة للغاية إلى أنك تعاني من أمراض خطيرة مثل فقر الدم وفشل القلب الاحتقاني وسوء التغذية أيضًا، وتعتبر هذه الحالة أيضًا علامة على أن جسمك يفتقر إلى الكمية المناسبة من الهيموجلوبين.

الأظافر الصفراء

الأظافر الصفراء هي أحد أكثر مؤشرات الإصابة بالفطريات شيوعًا، مع انتشار العدوى ، قد تضعف طبقة الظفر وتتراجع وتنهار، وفي بعض الحالات النادرة ، يمكن أن تشير الأظافر الصفراء أيضًا إلى حالة صحية أكثر خطورة مثل مرض السكري أو أمراض الرئة الشديدة أو الغدة الدرقية.

أظافر متشققة

تعد الأظافر المتشققة مشكلة شائعة بالنسبة لنا جميعًا، يمكن أن تشير هذه الأظافر الجافة المتشققة إلى مرض خطير في الغدة الدرقية، قم بزيارة أو استشارة الطبيب على الفور عندما ترى أظافر متشققة .