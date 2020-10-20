شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر الشباب: 5 أعراض خطيرة لقلة النوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من خطورة قلة النوم والأعراض الجانبية التي يمكن أن يتسبب بها.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، موجها حديثه للشباب: “اهتموا بالنوم الكافي؛ لأن قلة النوم قد تسبب:
– رفع الضغط.
– الخفقان.
– قلة التركيز.
– زيادة الحوادث اثناء القيادة.
– سرعة الإنفعال.
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