شكرا لقرائتكم خبر عن الانترفيرون السر فى إصابة ضحايا كورونا بمضاعفات خطيرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال العلماء والباحثون الصحيون يحاولون فهم فيروس كورونا الجديد والمرض الذي يسببه ، COVID-19، بما في ذلك سبب جعل المرض بعض الناس أكثر مرضًا من غيره وفقًا لدراستين نُشرتا في مجلة Science ، فإن الاستجابة المخترقة من النوع الأول للإنترفيرون قد تحفز المرض الشديد بين مرضى كورونا.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS يعتقد الخبراء أن هذا الاكتشاف سيكون له آثار على كيفية تشخيص الأطباء وعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا، مما سيساعد على إنقاذ الأرواح.

حيث وجدت الدراسات أن حوالي 14 % من مرضى COVID-19 الذين تظهر عليهم أعراض حادة لا يمكنهم صنع أو تركيب الإنترفيرون ضد مسببات الأمراض الغازية توصلت الورقتان ، اللتان بحثتا سببًا مختلفًا لسبب ذلك ، إلى نفس النتيجة التي مفادها أن غياب أو اختلال وظائف الإنترفيرون قد يكون له دور في تحديد شدة المرض الناتج.

الاستجابة المعيبة للإنترفيرون تؤدى إلى مرض شديد

في الورقة العلمية الأولى ، فحص الباحثون المرضى الذين يعانون من الالتهاب الرئوي COVID-19 الذي يهدد الحياة والذين طوروا ما يسمى بـ "الأجسام المضادة الذاتية" ضد الإنترفيرون من النوع الأول الخاص بهم ، مما يقلل من عدد الإنترفيرونات المنتشرة في الدم إلى إما منخفض للغاية أو مستويات غير قابلة للكشف.

قالت الدراسة إن تحييد الأجسام المضادة الذاتية ضد الإنترفيرون من النوع الأول ، مثل الأخطاء الفطرية من إنتاج IFN من النوع الأول ، تقلب التوازن لصالح الفيروس ، مما يؤدي إلى مرض مدمر مع استجابات مناعية غير كافية ، وربما ضارة ، فطرية وتكيفية. .

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في الدراسة الثانية ، أبلغ الباحثون عن عيوب وراثية في المرضى ، مما أدى إلى استجابة غير كافية للإنترفيرون لعدوى COVID-19 تم الكشف عن هذه الطفرات في الحمض النووي لنحو 3.5 % من المرضى المصابين بأمراض خطيرة بفيروس كوفيد 19 ، ولاحظ الباحثون أنه لا يوجد أي من أفراد المجموعة الضابطة ، التي تتميز بعدوى خفيفة أو بدون أعراض ، تحمل أيًا من الطفرات.

ونقلت مجلة ساينس عن تشيانج بان هامارستروم ، عالم المناعة في معهد كارولينسكا ، قوله: "هذه هي الورقة الأولى التي تحدد بشكل لا جدال فيه الطفرات المسببة للأمراض الكامنة وراء فيروس كورونا الوخيم".

ما هي الإنترفيرون وكيف تعمل؟

الإنترفيرون هي عائلة من البروتينات التي تحدث بشكل طبيعي والتي يتم تصنيعها وإفرازها بواسطة خلايا الجهاز المناعي. وفقًا لـ WebMD ، تنبه الإنترفيرون جهاز المناعة لدي جسم الانسان أن الجراثيم والخلايا السرطانية موجودة في الجسم مما يؤدي إلى الخلايا المناعية القاتلة لمحاربة هؤلاء الغزاة.بمعنى آخر ، فهي تتدخل في غزو مسببات الأمراض وتمنعها من التكاثر تم إنشاء أول مضاد للفيروسات معمليًا في عام 1986 لعلاج بعض أشكال السرطان في وقت لاحق ، تمت الموافقة على العلاج لعدة حالات أخرى مثل التهاب الكبد والتصلب المتعدد.

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الإنترفيرون:

إنترفيرون .

تشترك الإنترفيرونات في العديد من التأثيرات الشائعة، على الرغم من أنها تعمل بعدة طرق مختلفة، إنهم ينبهون جهاز المناعة عندما يكون هناك فيروس أو في الأفق إنها تساعد جهاز المناعة في التعرف على الدخيل وإخبار الخلايا المناعية بالهجوم إنها تمنع الفيروس والخلايا السرطانية من النمو والتكاثر ، وكذلك تساعد الخلايا السليمة على مكافحة العدوى.