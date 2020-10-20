شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون ترفض الكشف عن تفاصيل توقف تجارب لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة CNN الأمريكية، أنه بعد أسبوع من توقف تجربة لقاح فيروس كورونا Covid-19، لن تكشف شركة جونسون Johnson & Johnson ،وهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA عن تفاصيل مهمة بشأن توقف تجارب اللقاح. وقد رفضت الشركة، وهيئة الأدوية الأمريكية الإجابة على سؤالين من الـ CNN: أحدهما، ما إذا كان متطوع الدراسة الذي أصيب بالمرض قد تلقى اللقاح أو الدواء الوهمي، والثانى، إذا كانت هذه هي أول توقف للتجربة؟

وتعتبر الإجابات على كلا السؤالين مهمة لفهم ما قد يعنيه مرض هذا المشارك لسلامة اللقاح. وبررت جونسون رفضها الرد على أسئلة CNN حول محاكمة جونسون آند جونسون، قائلين، كما هو الحال مع التجارب الأخرى، فإن اللوائح الفيدرالية تمنع الوكالة من الكشف عن المعلومات.

وأشارت السى إن إن إلى ضرورة أن يتمتع خبراء الصحة العامة بـ الشفافية في معرفة نتائج التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا Covid-19، معتبرين أنه سيُطلب في نهاية المطاف من مئات الملايين من الأمريكيين أن يشمروا عن سواعدهم ويأخذوا لقاحًا.

ونقلت السى إن إن عن الدكتور بول أوفيت، عضو اللجنة الاستشارية لهيئة الأغذية والأدوية الامريكية التي ستراجع اللقاحات، قوله: إن على شركة جونسون آند جونسون الإجابة على هذه الأسئلة الأساسية. "الهدف هو إعلام الجمهور، موضحا أنه عندما لا تفعل ذلك، يجعل الناس يتخيلون الأسوأ".

ويشير الدكتور بيتر هوتيز، مدير مركز تطوير اللقاحات في مستشفى تكساس للأطفال، إلى أن استطلاعات الرأي تظهر أن العديد من الأمريكيين لا يرغبون في الحصول على لقاح Covid-19 بمجرد طرحه في السوق.

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وقال هوتيز "من خلال تكتم هذا الأمر بالسرية وتسريب المعلومات في أجزاء، فإنه ينقل بطريقة ما رسالة مفادها أن شيئًا غير مرغوب فيه يحدث".

كما طالب الدكتور ستيفن هان مفوض هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية بـ الشفافية في عملية تطوير لقاح فيروس كورونا Covid-19.

غرد هان قائلا: "نعتقد أن الشفافية في هذه العملية ستساعد في بناء ثقة الجمهور وتوفير فهم أكبر لعمل الهيئة الأمريكية".

قالت شركة الأدوية أيضًا إنها ملتزمة بالشفافية، بما في ذلك الشفافية حول تجربة لقاح فيروس كورونا. جدير بالذكر أنه تم تأجيل تجربة شركة Johnson & Johnson في 12 أكتوبر بسبب "مرض غير مبرر" لأحد المشاركين في الدراسة، وفقًا لبيان الشركة الأسبوع الماضي، توقفت شركة جونسون Johnson & Johnson طواعية عن تسجيل المشاركين في الدراسة أثناء مراجعة المرض من قبل لجنة مراقبة مستقلة.

وأضاف الموقع، أنه في شركة جونسون Johnson & Johnson ، نعتقد أن شفافية بيانات التجارب السريرية تعمل على تقدم العلم والطب، وهي في مصلحة المرضى والمستهلكين الذين يستخدمون منتجاتنا الصيدلانية وأخصائيي الرعاية الصحية الذين يصفونها، نحن ندعم المبادئ العامة للتجارب السريرية بشفافية البيانات بهدف النهوض بالطب.