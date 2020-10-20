شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بهولندا يكتشفون اثنين من الغدد اللعابية مخبأة بالرأس لم تكتشف من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف باحثون طبيون في هولندا اثنين من الغدد اللعابية الموجودة داخل تجويف الجمجمة خلف الأنف مخبأة داخل رأس الإنسان والتي بطريقة ما فاتها العلماء لقرون حتى الآن ولم يكتشفوها من قبل، ووفقا لتقرير لصحيفة sciencealert الاكتشاف الجديد الذي توصل إليه فريق الأطباء الهولندي يُظهر زوج من الغدد تم إغفاله سابقًا والتي تقع خلف الأنف وفوق الحنك ، بالقرب من مركز رأس الإنسان.

ووفقا للتقرير تم التعرف على هذا "الكيان غير المعروف" بالصدفة من قبل الأطباء في هولندا ، الذين كانوا يفحصون مرضى سرطان البروستاتا بنوع متقدم من الفحص يسمى PSMA PET / CT. باستخدام حقن الجلوكوز المشع ، تُبرز أداة تشخيص هذه الأورام في الجسم، ولكنها أظهرت شيئًا آخر تمامًا ، يقع في الجزء الخلفي من البلعوم الأنفي ، وهو المخبأ لفترة طويلة.

وقال عالم الأورام الإشعاعي فوتر فوغل من المعهد الهولندي للسرطان قائلاً: "لدى الناس ثلاث مجموعات من الغدد اللعابية الكبيرة وما توصل إليه العلماء أن الغدد اللعابية أو المخاطية الوحيدة في البلعوم الأنفي صغيرة مجهريًا ، وما يصل إلى 1000 منتشر بالتساوي في جميع أنحاء الغشاء المخاطي لذلك ، ولكن فوجئنا بوجود زوج من الغدد اللعابية الكبيرة خلف الأنف".

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الغدد اللعابية هي التي تنتج اللعاب الضروري للجهاز الهضمى ليعمل ، مع الجزء الأكبر من السائل الذي تنتجه الغدد اللعابية الرئيسية الثلاثة ، والمعروفة باسم الغدد النكفية ، والغدد تحت الفك السفلي ، وتحت اللسان.

يوجد أيضًا ما يقرب من 1000 غدة لعابية ثانوية ، موجودة في جميع أنحاء تجويف الفم والجهاز الهضمي ، ولكنها بشكل عام أصغر من أن تُرى بدون مجهر، أما الاكتشاف الجديد الذي توصل إليه فريق Vogel أكبر بكثير ، حيث يُظهر ما يبدو أنه زوج من الغدد تم إغفاله سابقًا

وأوضح جراح الفم ماتيس فالستار من جامعة أمستردام: "اتضح أن المنطقتين الجديدتين اللتين أضاءتا لهما خصائص أخرى للغدد اللعابية أيضًا نسميها الغدد البوبارية".