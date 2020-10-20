علاج كورونا.. تطوير دواء ناجع لـ"الحالات الخطيرة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قام علماء إسرائيليون بتطوير علاج قد يمنح الجسم المناعة ضد فيروس كورونا المستجد لمدة قد تصل إلى أشهر عديدة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، أفاد البحث الذي أجراه طاقم علماء برئاسة الدكتورة نتاليا فرويند من جامعة تل أبيب بأن خلايا مضادة تم استخراجها من مرضى كورونا وتكاثرت في أنبوب مخبري، تشكل الدواء الناجع في الحالات الخطيرة من الإصابة بالفيروس.

وشرحت الدكتورة فرويند طريقة عمل العقار، موضحة: "الخلايا تلتحم بالفيروس وتقوم بتحييد قدرته على التكاثر في الجسم، وقد تم إثبات نجاح العقار داخل المختبر إلا أنه لم يدخل بعد مرحلة التجارب السريرية".

وأكدت الدكتورة فرويند أن العقار سيساعد على إنقاذ المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة، حتى يتوفر الحل الناجح ضد الفيروس، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

يذكر أن نحو 19 لقاحا ضد فيروس كورونا قيد التطوير والاختبار في الوقت الحالي، كما أعلن المعهد البيولوجي الإسرائيلي في شهر أغسطس/أب البدء قريبا في اختبار لقاح ينتجه على البشر.