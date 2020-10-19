الارشيف / صحة ورشاقة

قفزة بإصابات كورونا في ليبيا وتراجع الوفيات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

الخليج 365 - طرابلس

الإثنين 2020/10/19 05:27 م بتوقيت أبوظبي

سجلت ليبيا، الإثنين، قفزة كبيرة في أعداد الإصابات بفيروس المستجد (كوفيد- 19)، وصلت إلى 1159، خلال 24 ساعة، فيما تراجعت أعداد الوفيات لتصل إلى 7 حالات فقط.


Advertisements

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 599 إصابة و264 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 49 ألفًا و949 شخصًا، بينهم 21 ألفًا و955 حالة نشطة، وتوفي 732.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1164 يوميًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قفزة بإصابات كورونا في ليبيا وتراجع الوفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا