قفزة بإصابات كورونا في ليبيا وتراجع الوفيات

الخليج 365 - طرابلسالإثنين 2020/10/19 05:27 م بتوقيت أبوظبي
سجلت ليبيا، الإثنين، قفزة كبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وصلت إلى 1159، خلال 24 ساعة، فيما تراجعت أعداد الوفيات لتصل إلى 7 حالات فقط.
وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 599 إصابة و264 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.
وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 49 ألفًا و949 شخصًا، بينهم 21 ألفًا و955 حالة نشطة، وتوفي 732.
وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1164 يوميًا.
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