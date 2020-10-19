هذه البهارات والتوابل هي الاقوى في تخسيس الوزن

التوابل والبهارات قد تكون أحد الحلول التي تغنيكِ عن اللّجوء إلى الطرق السابقة، فهي إلى نكهتها التي تضيفها للأطعمة، يساعد بعضها على خسارة الوزن، آمنة لا يترتّب عنها أيّ مضاعفات، لا بل لها فوائد صحيّة على الجسم، لذا يمكن استخدامها بكلّ ثقة ومنها:

الفلفل الأسود



فاتح للشهيّة، منشّط للمعدة وللجهاز الهضميّ، وطارد للغازات. ولكن إذا كان فاتحاً للشهيّة فكيف يمكن استعماله للنحافة ؟

قام باحثون في جامعة كاليفورنيا بإجراء دراسات حوله، فوجدوا أن تناول الفلفل الأسود الحارّ يزيد من حرارة الجسم ويسبّب التعرق ما يجعل منه وسيلة فعّالة لمحاربة البدانة.

من جانبهم اقترح خبراء كوريّون بتخفيف الوزن بمساعدة مادّة البيبيرين التي تدخل في تركيبة الفلفل الأسود، حيث أثبتت اختبارات أوليّة أنّ هذه المادّة تحول دون تكوّن خلايا دهنيّة جديدة في جسم الإنسان، وبذلك فهو علاج للتخلّص من السمنة .

القرفة



تساعد على تحسين الذاكرة، زيادة الانتباه، حرق الدهون، وخفض مستوى السكّر في الدم، حيث أنّ ارتفاع مستوى السكّر في الدم بعد تناول الوجبات يكسب الجسم وزناً جديداً. تعمل القرفة أيضاً على تحفيز خلايا الجسم على الاستفادة من هرمون الإنسولين وحرق المزيد من السكّر.



من التوابل الهنديّة المعروفة، يحتوي على مركّب الكركمين المسؤول عن منع تخزين الدهون وزيادة الوزن، لأنّه يمنع وصول الخلايا الدهنيّة لمجرى الدم. مضادّ للالتهابات، يرفع من درجة حرارة الجسم، يساعد في علاج الاكتئاب والذاكرة، حرق الدهون وإنقاص الوزن.

الكمّون

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يستخدم في العديد من الأغراض الطبيّة والعلاجيّة، يساعد على تحسين امتصاص العناصر الغذائيّة، زيادة معدل التمثيل الغذائيّ، أي يحثّ الجسم على حرق الدهون وإنقاص الوزن.

الفلفل الحارّ

الشطّة المصنوعة من الفلفل الأحمر المطحون، تساعد على حرق الدهون والشعور بالشبع لفترة طويلة، وذلك بسبب وجود المركّب الكيميائيّ المسمّى بالكابسيسين المسؤول عن المذاق الحارّ الذي يساعد على تقليص الخلايا الدهنيّة وتعزيز عمليّة التمثيل الغذائيّ، وبالتالي إنقاص الوزن.

الخردل



يساعد على تعزيز معدل التمثيل الغذائيّ وحرق الدهون بمعدّل 25%، كما أنّه غنيّ بالكالسلينيوم، البروتين، المانجنيز والحديد، مما يساعد على فقدان الوزن.

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