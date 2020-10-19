10 أطعمه تحارب قرحة المعدة

على الرغم من عدم وجود نظام غذائي سليم يمكن لأي شخص يعاني من القرحة الالتزام به، إلا أن تجنب بعض الأطعمة يمكن أن يكون مفيدًا لصحتك.

إليك بعض الأطعمة التي يجب أن يتناولها من يعاني من قرحة المعدة، بالإضافة إلى تناول الأدوية والمضادات الحيوية التي تمنع الحموضة وكيف يمكن أن تكون مفيدة لصحتك.

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1. القرنبيط

يحتوي القرنبيط ، وهو نبات شائع في الأسواق ، على مادة السلفورافان التي تساعد في محاربة البكتيريا.

يمكن لهذا المركب الموجود في القرنبيط تدمير البكتيريا في الجهاز الهضمي. إلى جانب التقليل من قرحة المعدة ويعتبر القرنبيط أيضًا مصدرًا لفيتامين سي والألياف.

2. الملفوف

الفيتامين الموجود في الملفوف يعمل على التئام قرحة المعدة عن طريق قلوية الجسم وموازنة مستويات الأس الهيدروجيني

يحتوي الملفوف على الجلوتامين من الأحماض الأمينية، وهو مفيد في علاج القرحة.

يساعد وجود هذه المادة في التئام المسام المفتوحة عن طريق تقوية البطانة المخاطية للأمعاء.

يمكنك تناوله نيئًا أو في سلطتك. على الأقل كوبين يوميًا.

3. الفجل

يحتوي الفجل على الألياف التي تساعد في الهضم وامتصاص الزنك والمعادن الأخرى. تناول الفجل الأبيض كل يوم يقضي على أسباب التهاب بطانة المعدة وصعوبة الهضم ومشاكل المعدة.

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4. التفاح

تناول تفاحة كل يوم تقلل فرص الإصابة بقرحة المعدة، يحتوي التفاح على مركبات الفلافونويد التي تمنع نمو جرثومة المعدة.

5. الفراولة

يمكن أن تعمل الفراولة كدرع وقائي ضد قرحة المعدة حيث إن التوت غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من القرحة . إلى جانب ذلك، يساعد أيضًا في تقوية بطانة المعدة. تناول كوب واحد من الفراولة يوميًا مع الحبوب أو للوجبات الخفيفة بعد الظهر.

7. الجزر

يمكن أن يكون الجزر مفيدًا للغاية في تقوية بطانة المعدة. يساعد وجود فيتامين أ في الجزر في درء قرحة المعدة والتهاب المعدة أو عسر الهضم.

8. البروكلي

تشير الدراسات إلى أن البروكلي يحتوي على مادة كيميائية معينة يمكنها القضاء على البكتيريا المسببة لقرحة المعدة.

9. الثوم

فص صغير من الثوم قادر على السيطرة على البكتيريا التي تسبب قرحة المعدة. يحتوي الثوم على عناصر محددة من مضادات الميكروبات التي تساعد في علاج قرحة المعدة. تناول 2-3 فصوص من الثوم يوميًا للحصول على نتائج أفضل.

10. العسل

ليس مفيدًا فقط في توفير بشرة متوهجة وشفاء الجروح، ولكن آثار العسل تظهر أيضًا على المسام المفتوحة لبطانة المعدة.

يمنع العسل نمو البكتيريا ويخفف من قرحة المعدة. تناول ملعقة كبيرة من العسل الخام كل صباح أو تناوله في وجبة الإفطار.