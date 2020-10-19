تونس تفرض حظر التجوال الشامل لمكافحة "تفشي كورونا"

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الإثنين، فرض حظر التجوال ليلا في كامل المحافظات التونسية (24 محافظة)، وذلك على أثر تفاقم انتشار فيروس كورونا في البلاد.



ويأتي قرار المشيشي عقب اجتماع مع القيادات الأمنية العليا في تونس، وسيتم تطبيقه بدءا من الثلاثاء.

وسجلت تونس ارتفاعا سريعا لفيروس كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات في آخر إحصائية رسمية لوزارة الصحة التونسية 626 حالة وفاة وأكثر من 40 ألف إصابة.

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وعرفت تونس موجة من الاحتجاجات في قطاع الثقافة والفن، حيث طالبت نقابة الموسيقيين بإلغاء حظر التجوال ليلا، معتبرة أن هذا الإجراء مجحفًا في حق الفنانين.

كما نظمت النقابة الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة مطالبين بتعويض خسائرهم المادية جراء حظر التجوال والانتشار السريع للوباء .



