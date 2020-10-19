دراسة تكشف نتيجة "صادمة" للمتعافين من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت جامعة أكسفورد البريطانية، الإثنين، إن النتائج الأولية لدراسة عن التأثير طويل الأمد لـ"كوفيد- 19" وجدت أن عددا كبيرا من المرضى الذين خرجوا من المستشفيات لا يزالون يعانون من أعراض ضيق التنفس والتعب والقلق والاكتئاب بعد شهرين إلى 3 أشهر من الإصابة بالفيروس.

وأضافت الجامعة في بيان أن العلماء اكتشفوا أيضا تأثيرات تصيب أعضاء متعددة في الجسم ويعتقدون أن الالتهاب المستمر ربما يصاحب المتعافين من كوفيد-19.

وأظهرت أحدث إحصائيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، أن 40 مليونا و281 ألفا و80 شخصا أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم، الإثنين.

ووصل عدد حالات الوفاة جراء الفيروس إلى مليون و118 ألفا و326 حالة وفاة, فيما بلغ عدد حالات الشفاء 30 مليونا و116 ألفا و228 متعافيا من الوباء.

ويعتقد الخبراء أن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى كثيرا على الأرجح في ضوء قصور في الفحوص وإحجام بعض الدول عن الكشف عن الأعداد الفعلية للإصابات.